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Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi - Son Dakika
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Politika

Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi

Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.

03.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
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Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.

"TEŞEKKÜRLER ORHAN BABA"

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum'un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi. Kurum, şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Orhan Gencebay, İBB Başkan Adayı Murat Kurum için şarkı besteledi
Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum\'a özel şarkı besteledi
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: besteler kıyaklar banada geçilse şiirler döktürürüm 27 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Orhan Bey de yaşlandı. 2 0 Yanıtla

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Son Dakika Politika Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi - Son Dakika
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