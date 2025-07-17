Orman Yangınları İçin Destek Sözleri

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara gereken desteğin en kısa sürede sağlanacağını ve bu konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Özcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her yaz Türkiye'de yaşanan orman ve anız yangını haberleriyle kahrolduklarını dile getirdi.

Tekirdağ ve Çanakkale'de yaşanan orman yangınları hakkında bilgi veren Özcan, yangınların, bölgedeki orman, tarım ve makilik alanlarda ciddi tahribat oluşturduğunu aktardı.

Özcan, vatandaşlara, özelikle anız yakımı, dikkatsizlik ve ihmal gibi yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, valiliklerimiz ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuz güncel olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman Bakanlıkları bölgelerdeki hasar tespiti için hızla çalışmalar yapmaktadır. Mağdur vatandaşlarımıza gereken destek en kısa sürede sağlanacaktır. Bizler de bu konunun özellikle takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek isterim. Halen devam eden yangınlara karşı kara, hava ve güvenlik kuvvetlerimiz görevlerinin başındadır. Vatandaşımız merak etmesin."

Vatandaşlardan acil durumlarda "112 Acil Çağrı" hattını kullanmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini önemle rica eden Özcan, "Bu zorlu süreci hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağımıza inancımız tam. El birliğiyle yeniden yeşil yarınlara mutlaka ulaşacağız. Allah her türlü afetten, felaketten memleketimizi korusun." diye konuştu.