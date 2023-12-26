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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 şehidimizin ardından Meclis'teki 4 parti tarafından hazırlanan ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi. Özel, terörü kınamak için imza atmanın yeterli olmadığını belirterek milli yas ilan edilmeden ve gerekli bilgilendirme yapılmadan imza atmayacaklarını söyledi. Ayrıca, 12 askerimizin nasıl şehit olduğunun millete anlatılmasını ve Meclis'in bilgilendirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

26.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 13:57
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12 şehidimizin ardından Meclis'teki 4 parti tarafından hazırlanan ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her zaman olduğu gibi 2 paragraf yazının altına imza atıp terörü kınamak istediler. Yas ilan etmeyelim, ne yaşandığını anlatmayalım ama A4 kağıda imza atıp kınama yapalım. Milli yas ilan edilmeden, gerekli bilgilendirme yapılmadan sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız. Bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİLER SONRASI SERT KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı; "Birileri kendi sorumluluklarını örtmek ve kendi sorumluluklarına ortak etmek için hesap içine girdiler ve bir büyük algı operasyonunun ilk günlerini yaşadığımızı vidan sahibi herkese hissettirdiler. Biz 12 askerimizin nasıl şehit olduğunun millete anlatılmasını, Cumhurbaşkanı ya da Milli Savunma Bakanı eliyle Meclis'in bilgilendirilmesini talep ettik."

"SUUDİ KRALI ÖLÜNCE YAS İLAN ETMİŞLERDİ"

Özel, ölüm haberlerinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmesini istediklerini ancak iktidarın 'oralı olmadığını' söyledi. "Daha önce bu yetkiyi Suudi Arabistan Kralı ölünce 3 gün kullanmışlardı" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"SİZİ MEŞRULAŞTIRACAK İMZA ATMAYACAĞIZ"

"Her zaman olduğu gibi 2 paragraf yazının altına imza atıp terörü kınamak istediler. Yas ilan etmeyelim, ne yaşandığını anlatmayalım ama A4 kağıda imza atıp kınama yapalım. Milli yas ilan edilmeden, gerekli bilgilendirme yapılmadan sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız. Bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız.

"DOST ATEŞİ ALMAK DIŞINDA ENDİŞEMİZ YOK"

Zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Onlardan korkmuyoruz ama bu partinin arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında hiçbir endişesi yoktur, kimseden korkmuyoruz.

"KAÇ BİLDİRİYE İMZA ATTIK, NEYİ ÇÖZDÜK?"

1984'ten beri kaç bildiriye imza attık? Neyi başardık, neyi çözdük? Bundan sonra ne ezbere iktidar var, ne de ezbere muhalefet var. Faşizme, 'Sen neden böyle yapıyorsun' denmez. Mikroba, 'Sen neden hasta ediyorsun' diye sorulmaz. Muhalefet, iktidarın pozisyonuna güç veriyorsa o ülkede iktidar değil muhalefet sorgulanır. Sorumluluğumun farkındayım."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: aynen yaa araplar için milli yas ilan edildi askerlerimiz için edilmedi ? Yanıtla 17 9

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi - Son Dakika
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