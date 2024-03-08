Ortakent-Yalıkavak Yolunda Çalışmalar Yeniden Başladı - Son Dakika
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Politika

Ortakent-Yalıkavak Yolunda Çalışmalar Yeniden Başladı

Ortakent-Yalıkavak Yolunda Çalışmalar Yeniden Başladı

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında yapımına başlanan Ortakent-Yalıkavak yolunda çalışmalar, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un girişimleriyle yeniden başladı. Yolun üç kilometrelik bölümü bu yaz hizmete girecek.

08.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:01
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Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında yapımına başlanan ancak kamulaştırma davaları nedeniyle bir yıl sonra durdurulan Ortakent-Yalıkavak yolunda çalışmalar, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlık düzeyinde yaptığı görüşmeler neticesinde yeniden başladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Toplam 8.5 kilometrelik yolun üç kilometrelik bölümünün bu yaz hizmete gireceği bildirildi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olarak hazırlanan Mehmet Tosun, yarım kalan Ortakent-Yalıkavak güzergahı için geçtiğimiz hafta Karayolları Genel Müdürlüğü ile irtibata geçmişti. Tosun, konuyu aynı hafta Marmaris'te bir araya geldiği AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a da iletti. Bütün bu görüşmeler neticesinde, Ortakent-Yalıkavak Değirmenlere kadar olan bölgedeki bölünmüş yol çalışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla yeniden başlatıldı.

Daha seçilmeden Bodrum'a hizmet getirmeye başlayan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Karayolları, yolun Değirmenlere kadar olan kısmını sezona kadar tamamlayacak. Yalıkavak'a kadar olan kısım da kışın yapılacak. Çalışma tamamlandığında o lokasyonun trafiğinde gözle görülür bir rahatlama olacak. Bu vesileyle, halkımızın taleplerine duyarsız kalmayan ve derhal harekete geçilmesini sağlayan Çiğdem Karaaslan'a ve Bakanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de, "Önümüzdeki sezona inşallah Mehmet Tosun başkanlığında tüm sorunlara el atacağız ve Bodrum'da beş yıl içerisinde ne su, ne trafik, ne de altyapı sorunu kalacak" diye konuştu.

"Trafik benim işim"

Bodrum'un bir diğer sorununun da Torba'dan Turgutreis'e uzanan ve ilçenin tüm trafik sirkülasyonunu yüklenen D-330 Karayolu olduğunu hatırlatan Mehmet Tosun, bununla ilgili olarak da Karayolları tarafından hazırlanan tünel geçişli Çevre Yolu projesini 2024 yatırım programına aldırdıklarını müjdeledi.

Harita Mühendisi ve Trafik Planlama Uzmanı olan Mehmet Tosun, Bodrum'un ana ulaşım güzergahı olan D-330 Karayolu ve kaza noktaları üzerine yüksek lisans tezi hazırladığını belirterek, "Trafik benim işim, mesleğim ve uzmanlık alanım. Ben bu bilgimi, birikimimi memleketim için kullanmak zorundayım. Nitekim, son bir hafta içinde Büyükşehir Adayımız Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile birlikte Bakanlık ve kurumlar düzeyinde çok yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdik ve yarım kalan Yalıkavak yolu için devreye girdik. Bizim, 5 yıl içinde başta su ve trafik olmak üzere sorunlarının büyük bir bölümünü çözmüş, mutlu insanların yaşadığı, turizmcilerin, esnafın keyifle ve huzurla para kazandığı, doğasıyla, insanıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla, geçmişi ve geleceğiyle barışık bir Bodrum hayalimiz var" dedi.

Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir yerel seçim. Bodrum'da sorunlar var ve bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. İttifakımızı genişlettik, Bodrum ittifakına dönüştürdük. Hangi dünya görüşünden, hangi siyasi partiden olursanız olun, bu kez bizi sandıkta seçenek olarak değerlendirin. Beğenmezseniz, beş yıl sonra bizi de gönderin. Hemşehrilerimizden önyargısız ve cesur bir destek istiyoruz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mehmet Tosun, Bodrum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ortakent-Yalıkavak Yolunda Çalışmalar Yeniden Başladı - Son Dakika

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