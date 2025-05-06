AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı Beyaz TV canlı yayınında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çok ağır iddialarda bulundu.
Gökçek programda şu ifadeleri kullandı; "Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler.
Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce 'Bunu da mı yaptılar arkadaş?' diyecek. Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!"
Son Dakika › Politika › Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım - Son Dakika
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