Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım - Son Dakika
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Politika

Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı canlı yayında "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun ve çok büyük bir vurgunun izahını yapacağız. Özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecek. Tabutlar, konserler, ceset torbaları bile bu olayın gölgesinde kalacak" dedi.

06.05.2025 10:53
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı Beyaz TV canlı yayınında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çok ağır iddialarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR VURGUNUN İZAHINI YAPACAĞIZ"

Gökçek programda şu ifadeleri kullandı; "Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler.

"VATANDAŞLAR 'BUNU DA MI YAPTILAR?' DİYECEK"

Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce 'Bunu da mı yaptılar arkadaş?' diyecek. Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!"

Osman Gökçek: Mansur Yavaş\'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

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Son Dakika Politika Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • yobaz deşen:
    sana kim inanır olm 110 19 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Çamur at izi kalsın... 93 20 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    babanınkileride açıkla 94 9 Yanıtla
  • ali fuat murat:
    tarihlere dikkat et babanın dosyası ile karışmasın..! 82 11 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Osman milli beka sorunudur 69 9 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Osman ve onun gibiler siyasete ve ülkeye zarar veriyor, 64 11 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Biz inanıyoruz sana sayın gökçek,sen bu ülkenin gelecek cumhurbaşkanınısin biz izmirli gençler olarak. 7 53 Yanıtla
  • Apple User:
    açıklasın bakalım neymiş 46 3 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Sen ilk git babanın hakinda soyleyenleri açıkla Nedense hep chp.saldırı var bu ak ak kaşıktan düşen sütmü 33 9 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Yav, yürü git. Yolsuzluk deyince akla sen geliyorsun. Git de anka kuşuyla oyna sen. 31 9 Yanıtla
  • Ilker Kaya:
    TROLÜN OĞLU TROL 24 7 Yanıtla
  • Ömer faruk Demirkol:
    Babanın dosyalarını anımsatan söylemler sanki düşünüyorum da 4 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Sen ilk önce babanı ve kendilerininkilerin dosyalarını açıkla madem o kadar namuslusun 4 1 Yanıtla
  • 86vp9nz25k:
    parsel parsel Ankara’yı satanlarmı desek acaba 3 1 Yanıtla
  • aragorn:
    kimsede dememişki çıksın bakalım belgeler o zaman konuşalım, belgeleri olan suça karşı karşı taraf aksini ispatlayamasa bu gerçek sayılır. ne kadar cahil cühela bir topluluğumuz var. Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor 1 milyon dolar yani 40 milyon ama anakarada ebru gündeş 80 milyon alıyor, tan , mor ve ötesi toplamda 250 milyon tl şimdi sorarım size bunun açıklamasını yapın bakalım. 0 0 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Sen önce babanın yolsuzluklarını araştır parselciler hangi belediye başkanlığınla servet sahibi nasıl oldunuz önce onların hesabını verin utanmazlar 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    ozaman simdiye kadar neden sustun,sorumlusun. 0 0 Yanıtla
  • Ozer Ozturk:
    Eğer çok samimi ve dürüst isen gerçekten ülkeyi düşünüyorsan babanın dosyalarından başla osman, öğrenelim bizde neymiş bu Anka park, parsel parsel nereler kimlere satılmış, belkide iftira atıyorlar babana o yüzden bence Babanın dosyalarından başla, sonra aldığın o malikane,TV bunlarida açıklarsan samimi ve dürüst bir şekilde işte o zaman geleceğin devlet başkanı neden olamayasın ki dimi?? 0 0 Yanıtla
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