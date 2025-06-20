Osman Gökçek: Su tarifesi artışına dava açtım - Son Dakika
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Politika

Osman Gökçek: Su tarifesi artışına dava açtım

20.06.2025 14:22
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin su tarifesi artış kararının iptali için dava açtığını duyurdu. Gökçek, suyun maliyetinin üstünde satış yapıldığını belirterek, Ankaralı vatandaşların cebine uzanan kirli ellere son verilmesini istedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB meclisinde alınan su tarifesi artış kararına ilişkin "Maliyetin üstünde su sattığından dolayı bu meclis kararının iptali için dava açtım. Biz Ankaralı vatandaşlarımızın cebine uzanan bu kirli ellerin bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Haziran'da genel kurulunda alınan su tarifesi artışı kararına ilişkin dava açtı. Gökçek, Ankara İdari Mahkemeleri önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Haziran günü kamuoyunun da malum olduğu üzere kabul edilemez bir yükü vatandaşımızın sırtına yüklemek üzere zam kararı almıştır. Oysa daha 6 ay önce 13 Aralık 2024 tarihinde alınan karar doğrultusunda ASKİ su tarifelerine yüzde 35 oranında zam yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Gökçek, suyun maliyetinin bugün 21,89 lira olması gerektiğini dile getiren Gökçek, 0,15 metreküpte 41,37 liraya denk gelen suyun, yüzde 89 daha pahalıya satıldığını ifade etti.

"Maliyetin üstünde su sattığından dolayı bu meclis kararının için dava açtım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2022 yılında suyun maliyetinin idare mahkemesinde belirlenmesini istediğini hatırlatan Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maliyeti olan rakamların yüzde 863 üstüne yüzde 400 küsur üstüne vatandaşın cebinden bu paraları almak istemelerinin nedeni nedir? Bu paraları yine konserlerde mi çarçur edecekler? Bu paralar yine karton bardaklarda mı gidecek? Ben Mansur Yavaş 2022 yılında suyun maliyetini nasıl gelip burada idari mahkemeden belirlenmesini istediyse ben de aynı şekilde buraya geldim. Maliyetin üstünde su sattığından dolayı bu meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına ve bu kararın iptali için dava açtım. Biz Ankaralı vatandaşlarımızın cebine uzanan bu kirli ellerin bir an önce son bulmasını istiyoruz."

"3 liraya sanatçılara para verip 100 liraya bu işleri ihale ediyorsunuz"

Mansur Yavaş'ın göreve başladığından bu yana yüzde 3 bin 24 zam yaptığını ileri süren Gökçek, "Ankaralılara bu hak mıdır? Hangi enflasyon oranıyla bunu belirleyebilirsiniz? Elektriğe gelen veya örnek veriyorum doğal gaza gelen hangi zammın yanından geçiyor bu? Bana bir kişi bunu anlatsın. Siz bu zam oranlarını neye göre belirliyorsunuz? Masa başında oturuyorsunuz. Kafanıza göre bir rakam belirliyorsunuz. Bu rakamları da aziz milletin sırtına ekliyorsunuz. Sonra 3 liraya sanatçılara para verip 100 liraya bu işleri ihale ediyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin cebine uzanan bu elin bir an önce durması lazım"

Suya en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda bu zamların karşısında olduklarını aktaran Gökçek şunları kaydetti:

"Şu yaz ayında hepimizin en çok su ihtiyacının olduğu şu aylarda vatandaşın sırtına yüklenen bu yükü kabul etmiyoruz. Bunun için yasal yollardan da hakkımızı arayacağız. Bu yürütmeyi durdurma kararı çıkar ki, ben çıkması gerektiğine inananlardanım. Bunu şuna göre söylüyorum. Mansur Yavaş'ın 2022 yılındaki su maliyetini belirlettikten sonra ÜFE oranlarındaki gelinen rakam 21,89'dur. Bu para maliyettir. Bunun üstüne suyu satamazsınız yasal olarak. CHP'sinden AK Partisi'ne MHP'sinden diğer siyasi partilere herkesin cebine uzanan bu elin bir an önce durması lazım. O yüzden bütün Ankaralıların hakkını savunmak adına bugün buraya geldim ve inşallah bu davayı açıyoruz. Allah nasip eder de inşallah sonucu da hayırlı olur ve tüm Ankaralıların tekrar yüzünün güleceği bir sonuçla sonuçlanır diyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osman Gökçek: Su tarifesi artışına dava açtım - Son Dakika

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