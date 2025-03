Osmangazi Belediyesi Ramazan\'da Binlerce Kişiye İftar İkram Ediyor

Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarıyla her gün 2 bin 700 kişiye iftar yemeği ikram eden Osmangazi Belediyesi, ayrıca her gün bir mahallede iftar programı düzenliyor. Her gün bir mahallede iftar etkinliği kapsamında Panayır mahallesi sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofraları, her akşam Ramazan'ın manevi güzelliklerini büyük bir aile sofrasında yaşamak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Ramazan ayı boyunca ilçenin 7 noktasında kurular iftar noktalarına Osmangazili vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İftar sofraları her gün dolup taşarken belirlenen 7 iftar noktasının yanında Osmangazi Belediyesi, her gün ilçenin bir mahallesinde iftar sofrası kuruyor. Mahallelerde kurulan iftar sofralarına vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor. Panayır mahallesinde kurulan iftar sofrasında yüzlerce mahalle sakini aynı sofrada oruçlarını açma imkanı buldu. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, yemek kazanlarının başına geçerek mahalle sakinlerine elleriyle yemek doldurdu. Mahalle sakinleri kurulan gönül sofrasında kendilerini buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak her gün binlerce kişiye iftar yemeği ikram ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, "Bugünde Panayır mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her gün faklı mahallelerden farklı talepler geliyor. Biz Osmangazi Belediyesi olarak iftar noktası kurduğumuz farklı yerin dışında da diğer mahallelerimizden gelen talepleri karşılamak için elimizden gelini yapıyoruz" dedi. - BURSA