Osmangazi Belediyesi Ramazan'da Binlerce Kişiye İftar İkram Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Osmangazi Belediyesi Ramazan'da Binlerce Kişiye İftar İkram Ediyor

Osmangazi Belediyesi Ramazan\'da Binlerce Kişiye İftar İkram Ediyor

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin 700 kişiye iftar yemeği sunarak, mahallelerde iftar programları düzenliyor. Panayır mahallesi sakinleri de iftar sofrasında bir araya geldi.

21.03.2025 10:17  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarıyla her gün 2 bin 700 kişiye iftar yemeği ikram eden Osmangazi Belediyesi, ayrıca her gün bir mahallede iftar programı düzenliyor. Her gün bir mahallede iftar etkinliği kapsamında Panayır mahallesi sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofraları, her akşam Ramazan'ın manevi güzelliklerini büyük bir aile sofrasında yaşamak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Ramazan ayı boyunca ilçenin 7 noktasında kurular iftar noktalarına Osmangazili vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İftar sofraları her gün dolup taşarken belirlenen 7 iftar noktasının yanında Osmangazi Belediyesi, her gün ilçenin bir mahallesinde iftar sofrası kuruyor. Mahallelerde kurulan iftar sofralarına vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor. Panayır mahallesinde kurulan iftar sofrasında yüzlerce mahalle sakini aynı sofrada oruçlarını açma imkanı buldu. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, yemek kazanlarının başına geçerek mahalle sakinlerine elleriyle yemek doldurdu. Mahalle sakinleri kurulan gönül sofrasında kendilerini buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak her gün binlerce kişiye iftar yemeği ikram ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, "Bugünde Panayır mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her gün faklı mahallelerden farklı talepler geliyor. Biz Osmangazi Belediyesi olarak iftar noktası kurduğumuz farklı yerin dışında da diğer mahallelerimizden gelen talepleri karşılamak için elimizden gelini yapıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Panayır mahallesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Osmangazi, Politika, Emlak, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Osmangazi Belediyesi Ramazan'da Binlerce Kişiye İftar İkram Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:49:57. #7.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Ramazan'da Binlerce Kişiye İftar İkram Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement