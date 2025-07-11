Osmani: Trump, Sırbistan'ı Kosova'ya saldırmaktan alıkoydu

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'deki John Hopkins Üniversitesi'nde katıldığı panelde, "Trump'ın kendi ifadeleriyle, Sırbistan harekete geçmek üzereydi ve tabii burada kastedilen hedef Kosova'ydı. Başkan Trump, Sırbistan'ın bu girişimini durduranın kendisi olduğunu çok açık bir şekilde ifade etti" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Dış Politika Enstitüsü'nde düzenlenen bir panelde konuştu. Batı Balkanlar'da barışın muhafazası için ABD'nin göstereceği liderliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Osmani, "Başkan Trump'ın son 2-3 hafta içinde birkaç kez doğru bir şekilde dile getirdiği gibi, devamlı bir şekilde istikrarsızlaştırma çabalarının varlığı söz konusu. Yine Başkan Trump'ın belirttiği gibi, Sırbistan sürekli saldırgan eylemlerde bulunmayı ve saldırmayı planlıyor. Trump'ın kendi ifadeleriyle, Sırbistan harekete geçmek üzereydi ve tabii burada kastedilen hedef Kosova'ydı" dedi.

Kosova'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayan Osmani, "Aynı zamanda ABD'nin sürekli desteğine sahibiz. Başkan Trump, Sırbistan'ın bu girişimini durduranın kendisi olduğunu çok açık bir şekilde ifade etti. Bu da gösteriyor ki kuzey komşumuzdan, yani halen geçmişte yaşamaya devam eden ve komşularını geçici devletler olarak gören ülkeden, devamlı bir şekilde istikrarsızlaştırma çabaları geliyor" diye konuştu.

"Sırbistan, Rusya'nın vekil devleti rolünü oynamaya devam ediyor"

Osmani, "Bu tipik bir Rus stratejisidir. Sırbistan, Rusya'nın vekil devleti rolünü oynamaya ve Putin'in melodisine uygun şekilde dans etmeye devam ediyor" dedi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının daha önceki olaylara değil son haftalardaki gelişmelere ilişkin olduğunu vurgulayan Osmani, bunun kendisine her gün sunulan güvenlik brifinginde de doğrulandığını söyledi.

"Ayrıca tam bir çatışma başlamak üzereyken, Sırbistan ile de meseleyi çözdük"

ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'da barış çabalarının yanı sıra son dönemde Hindistan ile Pakistan arasındaki nükleer savaşı engellediğini ve Kosova ile Sırbistan konusunda da çalıştığını söylemişti. ABD'nin İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaşı sona erdirdiğini ifade eden Trump, "Ruanda ve Kongo arasındaki çatışmayı bitirdik ve Cuma günü Beyaz Saray'a bir belge imzalamaya gelecekler. Ayrıca tam bir çatışma başlamak üzereyken, Sırbistan ile de meseleyi çözdük" demişti. - BALTIMORE