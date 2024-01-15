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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı: PKK, CHP'de DEM'leniyor - Son Dakika
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı: PKK, CHP'de DEM'leniyor

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP'nin DEM Parti'yi kırmızı halı ile karşılamasına tepki göstererek, PKK'nın CHP'de etkili olduğunu belirtti. Canpolat, CHP'nin vatanı bölmek isteyen PKK uzantılarıyla bir araya gelmesinin Atatürkçülüğe, vicdana ve insanlığa sığmadığını ifade etti. Ayrıca, terörle iltisaklı bir partinin söylemlerini dinleyen milletin Anayasa Mahkemesi'ni göreve davet ettiğini söyledi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı: PKK, CHP\'de DEM\'leniyor
15.01.2024 - 12:06,
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, " PKK, CHP'de DEM'leniyor. Seçimde oy alabilmek için PKK'ya boyun eğiyorlar ama o, DEM'likte siz yanacaksınız ülkemizi sizlere böldürtmeyiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halıyla karşılamasına Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat tepki gösterdi. Canpolat, CHP'nin DEM Parti'yi kırmızı halı ile karşılamasına ilişkin, "Şehitlerimizin olduğu gün yapılan bu hadsizlik hangi Atatürkçülüğe, hangi vicdana, hangi insanlığa sığar?" dedi.

Özgür Özel'e tepki gösteren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Şehit aileleri hüzün ve acılarını yaşayarak evlerine kırmızı Türk Bayrağı asarken, şehitlerimizin kanları dolaylıda olsa ellerine bulaşmış siyasetçilerin ayaklarının altına CHP kırmızı halı serdi. Şehitlerimizin olduğu gün yapılan bu hadsizlik hangi Atatürkçülüğe, hangi vicdana, hangi insanlığa sığar? Atatürk'ün kurduğu CHP, 100 yıl sonra oy toplayabilmek için vatanı bölüp parçalamak isteyen PKK uzantılarıyla bir araya geliyor. Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. Türkiye'nin bir parçası ve ana muhalefet siyasi partisi olan CHP'nin Genel Merkezi'nde gördüğümüz bu görüntüler çok iğrenç, çok yazık içim sızlıyor" diye konuştu.

"PKK, CHP'de DEM'leniyor"

PKK ve PKK uzantılarına fırsat vermeyeceklerini söyleyen Canpolat, "Bu fırsatı verirsek ülkeyi PKK ile pay etmeye kalkarlar. Çünkü PKK, CHP'de DEM'leniyor. Seçimde oy alabilmek için PKK'ya boyun eğiyorlar ama o, DEM'likte siz yanacaksınız ülkemizi sizlere böldürtmeyiz. Şehitlerimizin olduğu bir günde yapıla bu şey kabul edilebilir bir şey değildir. Sadece oy uğruna PKK'nın sözde siyasi partisiyle işbirliği vatana ve millete ihanettir. Milletimiz inanıyorum ki sandıkta bunun bedelini CHP'ye ve belediye başkan adaylarına ödetecektir. Bu milletin ahı DEM'e de yeter, CHP'ye de yeter. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün CHP'si PKK'nın partisi haline gelecektir"

Terörle iltisaklı olduğu söylenen bir partinin söylemlerini dinliyor hala bu millet diyen Canpolat, Anayasa Mahkemesi'ni de göreve davet etti. Kadir Canpolat, "Önce HDP, sonra HEP, Yeşil Sol ve şimdi DEM olan bu siyasi oluşum hala PKK'nın siyasi uzantısıdır. Anayasa Mahkemesi'nin öncelik vermesi gereken konulardan birisi de terörle mücadele değil midir? Anayasa Mahkemesi'nin birinci kuraları anayasayı korumak değil midir? Anayasa Mahkemesi'nin görevi terör örgütüne destek veren bir siyasi oluşum varsa bu oluşumu kapatmak değil midir? Sürekli isim değiştirerek ortaya çıkan bu terör destekçisi yapıya Anayasa Mahkemesi ne zaman müdahale edecektir. Anayasa Mahkemesi artık bu duruma bir dur demelidir yoksa Atatürk'ün CHP'si PKK'nın partisi haline gelerek FETÖ ve DEM Parti ile yol yürüyeceklerdir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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