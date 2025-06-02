Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Şevval Şahin'in Adı Parkta Yaşatılacak - Son Dakika
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Politika

Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Şevval Şahin'in Adı Parkta Yaşatılacak

02.06.2025 19:20
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şevval Şahin'in ismi, Bartın'daki bir parka verilecek. Belediye meclisinde yapılan oylamada, ailenin talebi doğrultusunda oy birliği ile karar alındı.

Otel yangınında ölen Şevval Şahin'in adı parkta yaşatılacak

BARTIN - Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında ölen 78 kişi arasında bulunan Bartınlı Şevval Şahin'in ismi gezip, dolaştığı parka verilecek.

Bolu Kartalkaya Grand Otel'de yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayda hayatını kaybeden 78 kişi arasında Bartın'da yaşayan ve otelde garson olarak görev yapan Şevval Şahin'de vardı. 25 yaşındaki Şahin'in ailesi Bartın'da yer alan bir parka kızlarının ismini vermek istediğini belediyeye bildirmesi üzerine konu, belediye meclisine taşındı

Belediyeni Haziran ayı ilk meclis toplantısında görüşülen 15 maddelik gündemin ilk sırasında Şevval Şahin'in yaşadığı mahalledeki parka adının verilmesi ile ilgili konu yer aldı. Yapılan görüşmede oy birliği parka Şevval Şahin isminin verilmesi kararına varıldı. Bartın Belediye Başkanı Yalçınkaya ise yaptığı konuşmada, "Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden kızımız Şevval Şahin'in ailesi, kızlarının gezip, oynadığı parka adının verilmesini talep etti. Bizde kızımızın adını yaşatmak için ailemizin bu istediğini sizlerin de desteği ve katkısı belediye meclis üyelerimizin de oylarıyla bir karar alacağız. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah ailesine sabırlar versin, Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Öte yandan meclis toplantısında araç alımı, halk otobüslerine zam talebi gibi 14 madde de görüşüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Şevval Şahin'in Adı Parkta Yaşatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Şevval Şahin'in Adı Parkta Yaşatılacak - Son Dakika
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