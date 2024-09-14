OVP\'de Vergi Artışı ve Matematiksel Hatalar

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Ar-Ge Başkanı Doğan Aydal, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "2023 yılında hazırlanan ve 2025 yılında alınması planlanan vergi yaklaşık 9,61 trilyon iken, yeni hazırlanan OVP'de bu rakam 11,24 trilyona çıkarılmıştır. Aradaki fark 1,63 trilyondur" dedi.

Yeniden Refah Partili Doğan Aydal, yenilenen OVP ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Aydal, AK Parti hükümetinin 2006 yılından itibaren 22 kez OVP programı hazırladığını belirterek, "3 yıllık olarak hazırlanan bu planlar gerçekçi olarak hazırlanmış olsa ve mali politikalar günlük değişmeseydi, 2006-2024 arası sadece 6 adet OVP hazırlanması gerekecekti. Dolayısıyla programlar orta vadede değil neredeyse her yıl yeniden yazılmaktadır. Sadece bu veri dahi hükümetimizin Orta Vadeli Programlarının gerçekçi olmadığını göstermeye yeterlidir. Ayrıca hazırlanan iki program arasındaki en önemli fark, 2025 yılında alınacak verginin artırılmış olmasıdır. 2023 yılında hazırlanan ve 2025 yılında alınması planlanan vergi yaklaşık 9,61 trilyon iken yeni hazırlanan OVP'de bu rakam 11,24 trilyona çıkarılmıştır. Aradaki fark 1,63 trilyondur. Daha kolay anlaşılması için 1630 milyar" ifadelerini kullandı.

'OVP'DE MATEMATİKSEL YANLIŞLAR VAR'

OVP'de matematiksel yanlışlar olduğunu ifade eden Aydal, "Hükümetin bu programı dikkatsizce hazırladığının bir başka örneği de dış ticaret dengesinde yaptıkları 100 milyon dolarlık yanlışlıktır. Hükümetin hazırladığı tabloya dikkat edildiğinde 2023 için ithalatımız 362 milyar dolar, ihracatımız ise 255,6 milyar dolardır. Aradaki farkın 106,4 milyar dolar olması gerekirken hükümetimizin hazırladığı tabloda 106,3 milyar dolar yazılmıştır. Aradaki kusurlu yazım sadece, 100 milyon dolardır. Turizm gelirleri yazılırken de halkı aldatmaya yönelik yazımlar vardır. 2023'te yazılan OVP'de; 2023 yılı kesinleşmiş turizm geliri 46,5 milyar dolar olarak yazıldığı halde, yeni hazırlanan OVP'de 2023 yılı turizm geliri 55,9 milyar dolar olarak yazılmıştır. Halkımıza verilen yanlış bilgi sadece 9,9 milyar dolardır. Diğer taraftan rastgele hazırlanan OVP'de hükümetimizin artırmayı unuttuğu rakamlar da vardır. 2023'te hazırlanan OVP'de, 2024 yılı faiz harcaması 1,276 trilyon TL, 2025 için 1,833 trilyon TL, 2026 için 2,321 trilyon TL'dir. Bu rakamlar yeni hazırladıkları OVP'de 2024 için 1,351 trilyon TL, 2025 için 2,033 trilyon TLye yükseltilmiştir. 2026 yılı için ödeyeceğimiz faiz harcamalarını ise her nasılsa arttırmayı unutarak bir öncekiyle aynı rakamda, 2,321 trilyon TL'de bırakmışlardı. Özetle ifade etmek gerekirse, hazırlanan yeni OVP'de 'cek-cak' edebiyatından başka bir şey yok" açıklamasında bulundu.