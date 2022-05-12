Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler - Son Dakika
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Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler

12.05.2022 21:08

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra sanat camiasından arka arkaya tepkiler gelmeye devam ediyor. Oyuncu Ümit Erdim, Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere eleştiride bulunarak, "Bu hanımın twitleri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Ayrıca Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Yargıtay'ın kararının ardından birçok kişi, konuya ilişkin yorumda bulundu. Kaftancıoğlu'na destek veren çok sayıda sanatçının yanı sıra eleştiride bulunanlar da vardı. Oyuncu Ümit Erdim ise karar sonrasında Kaftancıoğlu'na destek verenlere tepki gösterdi.

"SORSAK VATANI SEVİYORUZ DERLER"

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim "Bu hanımın twitleri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi" ifadelerini kullandı.

"PKK HAİN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Erdim, paylaşımı sonrası kendisine tepki gösterenlere ise, "Formül belli ve basit. Hep birlikte tekrar edelim; PKK hain bir terör örgütüdür. Bebek katili bir cinayet şebekesidir. 'Ermeni Soykırımı' ifadesi kocaman bir yalandır, hayal ürünüdür, iftiradır. Bu cümleleri yazamayan, savunamayan kim varsa beni takipten derhal çıkabilir. Bye." paylaşımıyla yanıt verdi.

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Son Dakika Politika Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler - Son Dakika


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