Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediyi Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ile birlikte pazar yeri içerisinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ramazan Ayı'nın ilk gününden itibaren her gün farklı bir mahallede, toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelen AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ile birlikte vatandaşların ve esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Esnafların ve vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkan Adayı Tavlaşoğlu,"Elbette her seçim çok önemli, ancak bu seçim tarihin dönüm noktasında bulunduğumuz önemli bir anın hasebiyle diğer seçimlerden çok daha önemli. 21 yılda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki hizmetlerimizde Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attık. İnşallah 1 Nisan'dan sonra hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Üçüncü döneminde tecrübesi ile proje üreten Büyükşehir Beleidye Başkanımız Memet Sekmen Başkanımızla birlikte Aziziye ile Büyükşehir ve Bakanlıklar arasında köprü olacağız ve sözünü verdiğimiz her projeyi hayata geçireceğiz. Aziziye İlçemizi yeni proje desteklerimizle hak ettiği hizmete kavuşturacağız. Dünyadaki mazlum milletlerin sesi olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın milletimize hizmet yolunda Türkiye Yüzyılı'na yürüyecek ülkemiz için 31 Mart'taki seçimler önemli. Hamdolsun bu şehirde Cumhur İttifakı olarak ilçelerimizde ve Büyükşehirimizde hep devamlılığı yakaladık. Bu dönem de de Cumhur İttifakı'nın kadroları iş başında olup bu kadim şehrimizin, ilçelerimizin hizmetine devam edeceğiz." dedi.

"Başkan Sekme ile en güzel hizmetleri yapacağız"

"Bizim en önemli görevimiz burada yaşayan insanların başını dik tutmak, bizim en önemli görevimiz bu kadim şehrimize, ilçemize hizmet etmek" diyen Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "İnşallah bu dönemde de birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanımız Kıymetli Başkan Adayımız Sayın Mehmet Sekmen Başkanımızla birlikte Aziziye'li hemşerilerimizin desteğiyle yine ilçemize önemli hizmetlerde bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum. Aziziye'nin hangi caddesinde esnaf ziyaret etsek, her zaman çok büyük coşkuyla, çok büyük bir sevgiyle, çok büyük bir muhabbetle karşılaştık. Allah tüm Aziziyeli kardeşlerimizden razı olsun. Desteğiniz, duanız bizlerle birlikte olsun inşallah. Erzurum her zaman yalnız bırakmadı bizi hep taçlandırdı, inşallah bu seçimde de gereğini yapacaktır. Milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, İlçe Başkanlarımızla, Teşkilat Başkanlarımızla birlikte inşallah Aziziye bizi mahcup etmeyecek ve Cumhur İttifakı'nın en yüksek desteğini alan il olarak bizi gururlandıracak. İnşallah 'güçlü Aziziye için bir adıma daha diyerek' yola çıkıyoruz. Hayırlı, uğur olsun" ifadelerini kullandı.

"Buradaki heyecanı hep birlikte taçlandıracağız"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emiz Öz ise, AK Parti iktidarı döneminde Erzurum'a önemli yatırım ve projeler kazandırdıklarını ifade etti. Milletvekili Öz, "Bu şehrin sokaklarında büyümüş, bu şehrin havasını teneffüs etmiş, bu şehrin genetiğinde ne varsa yaşamış olduğuna inandığımız tecrübesi ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, bir birinden kıymetli İlçe Belediye Başkanlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum. Bu mübarek şehre, bu güzel şehre, bu kadim şehre herkese nasip olmayacak hizmet sürecinde başarılı bir beş yıl diliyorum. Bunu biz takdir etmezsek Erzurumlu hemşerilerimiz takdir ediyor, biz takdir etmezsek Türkiye takdir ediyor, Erzurum takdir ediyor. AK Parti belediyeciliğinde kadim şehir Erzurum'umuz nereden nereye geldi hamdolsun. Bize düşen görev, hemşerilerimize düşen görev daha büyük hizmetler için, daha büyük yatırımlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en yüksek oyla başkanlarımızın seçilmesini sağlamamız lazım. Erzurum'u her zaman ifade ediyoruz, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a olan sevgisini biliyoruz. İlk günkü aşkla çalışmalarımıza, hizmetlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Bugün buradaki heyecanı inşallah 31 Mart'a kadar hep birlikte daha da yukarıya taşıyarak Erzurum'u, İlçelerimizi Cumhur İttifakı belediye başkanları seçtireceğiz ve Erzurum hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek. Bugün buradaki heyecanı hep birlikte taçlandıracağız" diye konuştu. - ERZURUM