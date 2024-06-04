Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Politika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda en üst seviyeye çıkarılması ve iki ülkede yapılan özel sektör yatırımlarının ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edilmişti. - TAŞKENT