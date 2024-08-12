Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi - Son Dakika
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Politika

Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi

Özdağ\'dan Akşener\'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp \'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz\' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Kurultay'ında genel başkanlığa veda eden Meral Akşener'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 2018 seçimlerinden 1 ay önce Akşener'in kendisini dinlenemeyen odaya götürdüğünü öne süren Özdağ, "Bana 'Sebebini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

12.08.2024 14:22
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu bir programda İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakan Meral Akşener'le ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

"ADAMI CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ"

2018 seçimlerinden 1 ay önce Meral Akşener'in kendisini dinlenemeyen odaya götürdüğünü belirten Özdağ, "Bana 'Nedenini sorma, adamı(Erdoğan'ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi. Sen ne diyorsun ya dedim" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu iddiasına Akşener'in ne yanıt vereceği merak konusu...

ERDOĞAN, 27 PUAN FARK ATMIŞTI

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 53, Muharrem İnce'nin oy oranını yüzde 26, Meral Akşener'in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş'ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu'nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek'in oy oranının yüzde 1 olmuştu.

Meral Akşener, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürüp 'adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emre Turanlı: yıllarca hep birilerini seçtik zannediyoruz...kimin geleceği belli biz de gariban gibi oy kullanıyoruz 88 8 Yanıtla
  • Mert kursun : 2018 den buyana niye sustun simdi sana oy verende var 70 10 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: vay ulkem vay, sayın Özdağ neden bugüne kadar beklediniz! 51 6 Yanıtla
  • Muhammet SUİÇMEZ: Uydurma yahu.... 30 26 Yanıtla
  • Bilal Küçük: Hiç inandırıcı değil. Şimdiye kadar neden açıklamadın. İddialarıyla haber olup gündemde kalma arayışı hiç yakışmıyor 34 10 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: aradan 6 sene geçmiş, bunu söylemenin ne faydası var? Meral Akşener kadar Ümit Özdağ'da sorumludur. bir laf vardır, itirazı olan varsa şimdi konuşsun, yok ise ölene kadar sussun. 25 2 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Bana da 2006’da bir bardak çay al demişti Akşener meğer kahve seviyormuş. İlk kez açıklıyorum. 22 1 Yanıtla
  • Murat: Buda senin ne kadar güvenilmez biri olduğunu gösteriyor.! Sana bir sır yada herhangi bir şey verilmiş sen şimdi neden satış yapıyorsun.! 5 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: iddaalar doğru aynı şeyi Kılıçdaroğlu da söylemişti 0 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: ben aday olmamı engelleyemem demisti 0 0 Yanıtla
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