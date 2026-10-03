Özdağ, İskenderun'da Atatürk çizgisindeki partilere işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Özdağ, İskenderun'da Atatürk çizgisindeki partilere işbirliği çağrısı yaptı

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Özdağ, İskenderun\'da Atatürk çizgisindeki partilere işbirliği çağrısı yaptı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sivil toplum temsilcileri, esnaf ve gençlerle temaslarda bulundu. Özdağ, seçim sürecinde Atatürk çizgisindeki partilerle işbirliğine hazır olduklarını belirterek partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında ilk olarak bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, partilerinin bilimsel verilere ve devlet aklına dayanan bir siyaset anlayışını benimsediğini söyledi.

Özdağ, seçim sürecinde Atatürk çizgisinde olan, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i savunan bütün siyasi partilerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Temasları kapsamında Alevi Kültürünü Araştırma Derneğini ziyaret eden Özdağ, kentteki bir alışveriş merkezinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA
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