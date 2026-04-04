Özel: Cesaretin varsa vatandaşın önüne sandığı koyalım

04.04.2026 20:21
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulunarak, "Eğer cesaretin varsa buralarda vatandaşın önüne sandığı koyalım. Biz hırsızsak, biz yolsuzsak, bu vatandaş sana inanıyorsa biz belamızı bulalım. Vatandaşın yüzde 60'ı 'Bu işler siyasi' dediğinde sadece yüzde 25'i sana inanıyorken, karşıma çıkamıyorken, halen daha oradan buradan haysiyet suikastı yapmaya çalışıyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlene 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. İktidarı emekliler üzerinden eleştiren Özel, "Bu ülke emeklisine açlığı öğretmeye çalışıyor. Asgari ücretlisine boyun eğmeyi, teslim olmayı öğretiyor. Emek sömürüsüne ses çıkarmamayı ülkeye öğretmeye çalışıyor. Bu ülke dünyanın ekonomisi en güçlü olabilecek ülkelerinden biri. Üç tarafı deniz, denizlerinin içi bereket. Toprağının altı adeta madenler açısından eşi bulunmaz ganimet. Toprağın üstü adamı ters diksen düz çıkaracak kadar bir bereket. Genç nüfusu hepimiz için bir nimet. Bu ülkedeki tüm kaynaklar doğru kullanılsa bu ülke doğru kalkınsa, adil bölüşse bu meydanda bugün emeklilerin yaşadığını yaşayan kimse kalmaz. Ama şöyle yapıyorlar; parayı zengin isteyince her iki elleri kanda olsa buluyorlar. Her türlü kıyağı dünyanın en zenginlerine, Türkiye'nin en zenginlerine çekiyorlar, emekliye gelince 'Kaynak kalmadı' diyorlar. Bütün AKP'li, MHP'li emeklilere anlatalım" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE YARGIYA GÜVEN YÜZDE 18'E İNMİŞ'

Türkiye'de kara düzenin hakim olduğunu ve milletin yargıya güvenini kaybettiğini savunan Özel, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye'de her şeyin kötüye gitmesinin varsa bir sebebi oda AK Parti'nin kara düzeni. Bugün Türkiye'de yargıya güven yüzde 18'e inmiş. Yargıya güvenmiyorum diyenler yüzde 82. Nasıl olmasın, 31 Mart 2024 Kütahya'da oyu sen kullandın. Eyüp Başkanı sen seçtin. Bir önceki dönem MHP'ydi baş tacı. Bu sefer CHP'ye verdin. Efendim, geçen sefer oyu AK Parti'ye verince milli irade baş tacı, verilmediği zaman alaşağı. Sebep, 'Efendim bir laf ettim, çok büyük; İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dedim. Ne oldu kaybettin. Önce Beylikdüzü bendeydi, önce Ekrem İmamoğlu geldi, AK Parti'den CHP'ye geçti. Orada arı gibi çalıştı. Bir tarafta AK Parti'nin yönettiği 'kent suçları müzesi', bir tarafta CHP'nin övünç meselesi. Bunu görünce İstanbullu ne yaptı, bu sefer İstanbul'a sen Binali Yıldırım'ı aday gösterdin, biz Ekrem İmamoğlu'nu ne yapsın İstanbullu burayı cennet yapanı, burayı cehenneme çevirene tercih etti. Görevi Ekrem İmamoğlu'na verdi. Sen daha o ilk seçimlerde hazımsızlığa başladın. Ne yapsın YSK'ya gittin 13 bin farkla kazandığımız seçimi iptal ettirdin. 40 gün sonra seçim oldu. O sırada hatırlayın, 'Sandıkları çaldılar, oyları çaldılar' dediler. Seçimi iptal edip, milletin karşısına geçip 'CHP'ye İmamoğlu'na Osmanlı tokadını indirin' dediler. Sandıklar bir açıldı, 13 bin fark 806 bine çıktı. Osmanlı tokadı bekleyenlere demokrasi tokadını millet patlattı. Meselenin özü buyken yine durmadılar."

'NE AMERİKA'DA, NE DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE KİBRİT ÇÖPÜM YOK'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik açıklamalarının ardından, kendisi hakkında yurt dışında mal varlığı olduğuna dair haberlerin yer aldığını ifade eden Özel, şunları söyledi: "Ekrem İmamoğlu, Amerika'da Özgür Özel'e 3 milyon dolara daire almış. Bakın buradan büyük bir özgüvenle söylüyorum. Ey havuz medyası, Özgür Özel'in değil Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde değil dairesi, bir tırnak makası, bir kibrit kutusu varsa, Dışişleri elinizde, MİT elinizde, Trump yanınızda hodri meydan. Bu emekli öğretmen evladı, eczacı karşınızda hodri meydan. Bir kibrit kutum çıksın bu sınırların dışında, bir dakika durmam burada. Yıllardır tam gününde veriyorum mal bildirini. Öyle sade kendim değil, eşimi, evladımın minicik hesabındakini bile. Mal bildiriminde, 16 yıldır AK Parti'nin elindeki mal bildirimimde söylemediğim bir çöpüm varsa, bir dakika durmam burada, hodri meydan. Benim ne Amerika'da ne dünyanın herhangi bir yerinde kibrit çöpüm yok. Peki Erdoğan'ın kendinin, evlatlarının ya da birinci derece yakınlarının Amerika'da mülkü var mı yok mu? Onu açıkla bakalım."

'BOZBEY TUTUKLANDI'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığını hatırlatan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Dün 40 saat boyunca Mustafa Bozbey'i uykusuz bıraktılar bu sabah tutukladılar. Bursa'nın iradesine, Bursa oyu AK Parti'ye verirken iyiydi. Bursa AK Parti'deki hırsızlıktan bıkmıştı, kararını değiştirdi. O günden bu güne Mustafa Bozbey'de kazdılar, kazdılar bir çöp bile bulamadılar. 7 yıl öncesinden bir yalancı şahit ki 3 ortak 500 Bursalı'yı dolandırmışlar, 1 kişiye daire vermemişler. Bu dolandırıcılar yakalanmışlar, hapse girecekken iftiracı olmuşlar. Bozbey'e iftira atıp 12 yıllık iftira atıp paçalarını kurtarmaya kalkıyorlar. AK Parti de belediye meclisinde çoğuz diye bunlara 'iftirayı atın paçayı kurtarın, Bozbey'i içeriye koyalım. Bursa Belediyesi'ne çökelim' hesabı içindekiler. Dün Bursa'ya gittim. Bir anda karar verdik, Bursa dün akşam ayağa kalkmıştı. Seçtiğine sahip çıkmak için işte bugün Kütahya'ya geldik, bayram değil önümüz seçim değil ama Kütahya'da muhteşem kalabalıkla karşılaştık. Bu haklılıktandır. Haklılardadır psikolojik üstünlük, ahlaki üstünlük bizdedir. O yüzden çoğunluk enerjisi bizdedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; 'Senin yargı kolların var hayırlı olsun. Ben kadın ve gençlik kollarıma, milletime güveniyorum. Eğer cesaretin varsa, 'ya içeri atılacaksın ya da partime katılacaksın' deyip içeri attığın Bursa'da, Gaziosmanpaşa'da iddianamesi bile yazılmayan boş kasa operasyonundan, Şehit Kamil'de Gaziantep de, Beykoz'da İstanbul'da biz millete soralım diyoruz. Hatta eğer cesaretin varsa İstanbul'dan tut, nerede bir CHP'li belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanmışsa orada, CHP'nin ve AK Parti'nin Belediye Meclis üyelerini istifa ettirerek ya da mecliste AKP, MHP oyları geçerli o bölgelerde geçici maddeyle erken genel seçim getirerek, eğer cesaretin varsa buralarda vatandaşın önüne sandığı koyalım. Biz hırsızsak, biz yolsuzsak, bu vatandaş sana inanıyorsa biz belamızı bulalım. Vatandaşın yüzde 60'ı 'Bu işler siyasi' dediğinde sadece yüzde 25'i sana inanıyorken, karşıma çıkamıyorken, halen daha oradan buradan haysiyet suikastı yapmaya çalışıyorsun. Erdoğan cesaretin varsa, çık karşımıza hodri meydan."

Kaynak: DHA

