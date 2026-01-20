Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz - Son Dakika
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel\'den Bahçeli\'ye \'emekli maaşı\' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
20.01.2026 15:02  Güncelleme: 15:06
Özel\'den Bahçeli\'ye \'emekli maaşı\' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Emeklilere maaş zammı düzenlemesiyle ilgili çağrısına kapıyı kapatan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey'' ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emeklilere maaş zammı düzenlemesiyle ilgili verecekleri önergeye "Destek olmayız" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

"HEPİMİZ ORTAKLAŞIRIZ, ONA DA OY VERİRİZ"

"MHP'den de bu konuda bir yanıt bekliyorduk. Yanıt Sayın Bahçeli'den bugün geldi" diyerek söze başlayan Bahçeli, "Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı'nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Biz kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarla birlikte oy veririz. DEM iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. İYİ Parti'nin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz" dedi.

"ÖNERGEYİ SEN VER, DESTEK VERECEĞİZ"

Açıklamasının devamında Bahçeli'ye "Siz önergenizi verin, biz destek olalım" çağrısında bulunan Özel, "Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Emekli bu kadar perişan durumdayken, siz de bir yandan buna sefalet ücreti derken, efendim 'CHP bilmem ne... Ben yokum' Önergeyi sen ver, biz kayıtsız şartsız senin dediğin iyileştirmeye destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

MECLİS'TE KRİTİK OYLAMA

AK Parti, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması için kanun teklifi hazırladı. Teklif, TBMM Komisyonu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Bugün Genel Kurul'da oylanacak. Yasanın çıkması için en az 301 oy gerekiyor. AK Parti'nin 275 milletvekili var. Bu nedenle MHP'nin desteği belirleyici olacak. Komisyonda MHP, 20 bin liralık teklife "evet" dedi. Ancak parti içinde en düşük maaşın 28 bin lira olması yönünde çalışma yapıldığı biliniyordu. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da "Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkartılsın" raporunu Bahçeli'ye sunmuştu.

CHP, 28 BİN LİRADA DİRETİYOR

CHP, en düşük emekli maaşının 28 bin liraya çıkarılması için çağrısını sürdürüyor. Muhalefet partileri, MHP'nin de bu yönde oy vermesi hâlinde 28 bin liranın mümkün olacağını savunuyordu. Ancak Bahçeli'nin "Sizin önergenize destek olmayız" sözleri, bu ihtimali büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

    Yorumlar (13)

  • Tuna güler Tuna güler:
    Chp yi günahım kadar sevmem ama bu kadar güzel bu kadar net konuştuğu zaman alkışlamamak elde değil. 78 16 Yanıtla
  • 1234 1234:
    boşa uğraşma özgür bey bunlar emekliye para felan vermezler 70 11 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ÖZEL BEY SENİN BELEDİYELERİN SGK YA OLAN BORÇLARINI ÖDERSE EMEKLİYE ZAM YAPILIR 20 52 Yanıtla
    152029 152029:
    10..yıldan beri mi Ssk borç var belediyenin. 18 7
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İzmir kaç senedir sizde 4 2
  • 4832Memo. 4832Memo.:
    özüde sözüde doğru adam siyaset yapmıyor gerçekleri söylüyor kaypak güreşmiyor. 38 10 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    Bahçeli emeklinin menfaatine kanun teklifi önerge vermez. 30 5 Yanıtla
    152029 152029:
    agrazım demedimibahçeli 1 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
