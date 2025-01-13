Özel'den "Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti" iddiası! Adı geçen bir isim var - Son Dakika
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Politika

Özel'den "Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti" iddiası! Adı geçen bir isim var

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanını, ''Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar'' diyerek AK Parti'ye çağırdığını öne sürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Erdoğan'ın çağırdığı belediye başkanının Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu öne sürüldü.

13.01.2025 17:23  Güncelleme: 17:45
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Partisinin genel merkezinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir CHP'li belediye başkanını bizzat çağırıp AK Parti'ye transfer teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

"TERTEMİZ ADAMSIN BİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede "Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var bize katılır mısın? Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum" dediği öne sürülen belediye başkanının Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı olduğu iddia edildi.

Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir Çalı

OYLARIN YÜZDE 40'INI ALMIŞTI

Ali Demir Çalı, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüreğir'de oyların yüzde 40.7'sini alarak belediye başkanı seçilmeyi başarmıştı. AK Parti'nin adayı Halil Nacar ise yüzde 38.2'de kalmıştı.

Özel\'den "Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti" iddiası! Adı geçen bir isim var

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Son Dakika Politika Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mahir Tunç:
    özel sen kırmızı kart çikar belki 24 seneden sonra iktitar olabilirsiniz ortaliği ateşe verip insanlari örğütleyip mevcut idareyi yıkmaya çalışmayın insanların üzerinden insanlar idareyi kıysın tek şeçenek biz olalım bizde başa geçelim diye bekliyorsunuz kendiniz birseyler yapin gelecekseniz hakkinizla çalişmalarinizla devlet başina geçin hiç sanmıyorum ama 18 5 Yanıtla
  • Ali null:
    EMEKLİYE VERSENİZ BU SORUNLAR OLMAZDI YILLARDIR YÜREĞİR AKP NİN KALESİ İDİ ZENGİNİ DÜŞÜNÜRS ENİZ SONUÇ BU 14 5 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    SİNAN OĞLAN GİBİ YE VİLLA VERİRLER YEDE ARABA ALIRLAR SONRA ORTALIKLARDAN KAYBOLURLAR UYAN EY AKP Lİ SİNAN OĞLAN ÖRNEK 0 0
    Serkan ergezer :
    ADAM SURİYE'LERE 40 MİLYAR HARCADIM GEREKİRSE Bİ 40 DAHA HARCARİM DEDİ VATANDAŞA İSE HAZİNEYE YÜK DEDİ BÜTÇE YOK DEDİ 0 0
  • monşer null:
    Hepsi Aynı 8 5 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Cumhurbaşkanı olması önemlimi muhalefet partinin başarılı bir belediye başkanını yanına çağırıp tebrik edip onu kendi partisine davet etmesi çok normal değil mi başarılı birinin kendi partisinde olmasını istemesi gayet normal 0 0 Yanıtla
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