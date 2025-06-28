Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak - Son Dakika
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Politika

Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak

Özel\'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
28.06.2025 17:38
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CHP kurultayının iptali davası öncesi ana muhalefette kavga alevlenirken, Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP lideri özel, yeniden genel başkan olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef alarak, "Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak. Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, 30 Haziran'da görülecek. Dava öncesi ana muhalefet iyice karışırken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden partinin başına geçeceği iddiası kavgayı alevlendirdi.

ÖZEL: PARTİYİ TARTIŞTIRANLAR VAR"

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Partinin tartıştırmak istenildiğini savunan Özel şunları söyledi: "İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır.

"OYUNA GELMEYELİM"

Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz."

"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİRLER"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre; CHP'li bir heyetin ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayın iptal edilmesi ihtimaliyle ilgili olarak, "Arkadaşlar bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet, sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer" ifadelerini kullandı."

"KARARA KARŞI ÇIKARLARSA..."

Kılıçdaroğlu ayrıca bu karara karşı çıkmanın pratikte çeşitli sorunlara yol açacağını da dile getirerek, "Karara karşı çıkarlarsa maaşları nasıl ödeyecekler, milletvekillerini nasıl seçecekler, belediye başkanını nasıl belirleyecekler?" sorularını yöneltti.

İMAMOĞLU MİTİNGLERİNE ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sadece kurultay davasıyla da sınırlı kalmadı. Tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek mitinglerini de doğru bulmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun "Bu konu Ekrem Bey ile hukuk arasında bir meseledir. Böyle mitinglere falan gerek yok" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Gündem, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selahaddin Eyyubi:
    Çok büyük hayal kırıklığısın cehabe. Ne sağdan ne soldan sana artık oy yok. 23 16 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp nin uşağı. 24 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    daha kaç seçim daha kaybetmen gerekiyor istenmediğini anlaman icin 23 11 Yanıtla
  • Halis demir:
    madem partiyi tartıştırmsk istiyorlar ekremle beraber niye delegenin oylarını parsyla satın aldın her şeyiniz çslmak çırpmak hırsızlık çamura pardon bka bulaşmış ne yapacağınızı sizde bilmiyorsunuz 17 10 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    MANİSALI GO HOME 10 8 Yanıtla
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