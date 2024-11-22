Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım - Son Dakika
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Politika

Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan arbede hakkında ilk kez konuştu. Özel "Planlanan protestodan haberdardım ancak gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım. Sürecin kötü yönetildiğini düşünüyorum. O yüzden bu olay, izlediğimiz yapıcı siyaset anlayışı içinde, etkili muhalefet yapıcı siyaset anlayışı içinde bir nazar boncuğu olsun" dedi.

22.11.2024 13:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan arbede için ilk kez konuşan Özel dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNU BİR RÖVANŞ GİBİ GÖRMEMEK LAZIM"

Özel "Planlanan protestodan haberdardım ancak gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım. Sürecin kötü yönetildiğini düşünüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın da partimin milletvekillerinin de o karenin içinde yer almasından mutlu olmadım. Esenyurt Belediyesi'nin önündeki görüntü ne kadar üzücüyse, dünkü görüntü de o kadar üzücü ama bunu böyle bir rövanş gibi görmemek lazım.

"VATANDAŞIN KAVGA GÖRMEK İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Keşke ne İçişleri Bakanı ne de bizim arkadaşlarımız o görüntünün içinde olmasalardı. İşin bu kısmına üzüldüm gerçekten. Ayrıca vatandaşın da kavga görmek istemediğini biliyorum. Vatandaş en sert tartışmaları da ister ama itiş kakış görmek istemez. O yüzden bu olay, izlediğimiz yapıcı siyaset anlayışı içinde, etkili muhalefet yapıcı siyaset anlayışı içinde bir nazar boncuğu olsun" dedi.

Özel\'den TBMM\'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım

İçişleri Bakanı, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Kiremitci:
    Bu tür görüntüler insanı, CHP den soğutuyor, güven kalmıyor. 4 0 Yanıtla
  • okan:
    Çok ta tın 1 1 Yanıtla
  • Örge:
    PKK yı pkk lıdan çok savunuyorsunuz resmen terörün avukatlığını yapıyor chp yazık ki ne yazık 1 1 Yanıtla
  • Murat:
    Özgür bey PKK destekçileri DEM'vekilleri ile görüşmek onlar ile kol kola olmak senin gibi bir Atatürk'ün askeri'ni rahatsız etmiyor mu?? 2 0 Yanıtla
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