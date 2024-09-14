Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan\'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde sokak söyleşisindeki sözleri nedeniyle hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesine tepki göstermiş, "Değiştik normalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. O fotoğraf Türk siyaseti ne Türk demokrasisine yakışmamıştır. Gölge düşürmüştür. CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz" demişti.

Özel ise Erdoğan'a "Ben ne dedim de özür dileyeyim. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin" karşılığını vermişti.

ERDOĞAN'DAN "ÖZÜR DİLE" ÇAĞRISINA RET

Dün de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Özel'in Gezi'ye katılanlar için kullandığı "sürtük" kelimesi için özür dile çağrısına "Milleti ve milli iradeyi hedef alan bir kalkışmayı meşru bir demokratik bir eylem olarak göremeyiz. Asıl özür dilemesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır" diyerek yanıt vermişti.

ÖZEL, MISIRLIOĞLU ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

İki lider arasındaki özür polemiğinde Özel'den bir açıklama daha geldi. İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan'a Kadir Mısırlıoğlu üzerinden yüklenerek "Tayyip Bey dirisine gitti. Yatağının ucuna oturdu. Elini tuttu, gözüne baktı. Ölüsüne de beş bakan yolladı. Tayyip Bey, Kadir Mısıroğlu'nun ifadeleri için özür dilesin bakalım. Yanına varmakla, oturmakla bu ifadelerin hepsi sahipleniliyorsa hadi bakalım Tayyip Bey. Ayasofya'ya atadıkları imam İsmet Paşa'ya 'iblis', CHP'lilere 'kafir' dedi, Atatürk'e dolaylı yoldan döndü "Bunların hepsi kafir" dedi. Ne diyeceğiz bunlara. Birkaç meczup hala cami cami gezi bütün CHP'lilere sövüyor. Kadınların namusuna dil uzatıyor. Hadi onlar için özür dileyin. Bu ülke yüksek tansiyon istemiyor. İktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor" ifadelerine yer verdi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Açıklamasının devamında erken seçim çağrısını yineleyen Özel, " 2025 Kasım son tarihtir. Tayyip Bey gelsin vatandaşı rahatlatsın. En büyük hakem kararı versin, kavga-hakaret-küfür etmeden. Biz yeterince küfür-hakaret duyduk" dedi.