Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin - Son Dakika
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Politika

Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki özür dileme polemiğine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kadir Mısırlıoğlu'yu ziyareti üzerinden yüklenen Özel, "Tayyip Bey dirisine gitti. Yatağının ucuna oturdu. Elini tuttu, gözüne baktı. Ölüsüne de beş bakan yolladı. Tayyip Bey, Kadir Mısıroğlu'nun ifadeleri için özür dilesin bakalım" ifadelerine yer verdi.

14.09.2024 12:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde sokak söyleşisindeki sözleri nedeniyle hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesine tepki göstermiş, "Değiştik normalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. O fotoğraf Türk siyaseti ne Türk demokrasisine yakışmamıştır. Gölge düşürmüştür. CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz" demişti.

Özel ise Erdoğan'a "Ben ne dedim de özür dileyeyim. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin" karşılığını vermişti.

ERDOĞAN'DAN "ÖZÜR DİLE" ÇAĞRISINA RET

Dün de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Özel'in Gezi'ye katılanlar için kullandığı "sürtük" kelimesi için özür dile çağrısına "Milleti ve milli iradeyi hedef alan bir kalkışmayı meşru bir demokratik bir eylem olarak göremeyiz. Asıl özür dilemesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır" diyerek yanıt vermişti.

Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

ÖZEL, MISIRLIOĞLU ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

İki lider arasındaki özür polemiğinde Özel'den bir açıklama daha geldi. İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan'a Kadir Mısırlıoğlu üzerinden yüklenerek "Tayyip Bey dirisine gitti. Yatağının ucuna oturdu. Elini tuttu, gözüne baktı. Ölüsüne de beş bakan yolladı. Tayyip Bey, Kadir Mısıroğlu'nun ifadeleri için özür dilesin bakalım. Yanına varmakla, oturmakla bu ifadelerin hepsi sahipleniliyorsa hadi bakalım Tayyip Bey. Ayasofya'ya atadıkları imam İsmet Paşa'ya 'iblis', CHP'lilere 'kafir' dedi, Atatürk'e dolaylı yoldan döndü "Bunların hepsi kafir" dedi. Ne diyeceğiz bunlara. Birkaç meczup hala cami cami gezi bütün CHP'lilere sövüyor. Kadınların namusuna dil uzatıyor. Hadi onlar için özür dileyin. Bu ülke yüksek tansiyon istemiyor. İktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor" ifadelerine yer verdi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Açıklamasının devamında erken seçim çağrısını yineleyen Özel, " 2025 Kasım son tarihtir. Tayyip Bey gelsin vatandaşı rahatlatsın. En büyük hakem kararı versin, kavga-hakaret-küfür etmeden. Biz yeterince küfür-hakaret duyduk" dedi.

Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan\'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu, Hulusi Akar, Özgür Özel, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Atilla Ata: Üstad Kadir Mısırlıoğlu doğru söylemiş. Altına imzamı atarım. 460 222 Yanıtla
  • Mahmut Deniz: Kadir bey adamdı ya sen 409 198 Yanıtla
  • Seçmece null: Üstad Kadir Mısıroğlu bu yaşına kadar ne dediyse hepsine katılırım. 395 184 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş: Erken seçim şart 146 290 Yanıtla
  • Hayri İzmir: Adam dünya İle uğraşıyor senin uğraştığın şeylere bak dön biraz dünya siyaseti üzerine dış politika iç politika ekonomi üzerine çözümleri söyle bizde bilelim muhalefet ülke için kafa yoruyor.Bu ülke bu Muhalefet i hak etmiyor 274 83 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: HELAL IYI AYAR VERMİŞ 111 241 Yanıtla
  • sezai duran: Haklı. 87 210 Yanıtla
  • Halil Kaynak: elini öptüğün terörist içinde özür dileyebilirmisin 235 43 Yanıtla
  • Mustafa Yüksel: Ya Allah aşkına bu adam kendini nerde görüyor ona buna özür dilesin diyor kendisi de demle demlendim diye özür diliyor mu 192 53 Yanıtla
  • Sercan Gör: Bu arada “mısıroğlu” mısırlıoğlu değil ciddi bir haber yapıyorsunuz düzeltin lutfen 111 25 Yanıtla
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