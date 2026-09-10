Özgür Özel 18 Eylül'de Bursa'ya geliyor, ilk durağı Kapalıçarşı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Eylül Cuma günü Bursa'ya geliyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretinin ilk durağı Kapalıçarşı olacak. Ulu Cami'de cuma namazını kılması beklenen Özel'in, namazın ardından Bursa'nın tarihi Kapalıçarşı bölgesine geçerek esnaf ziyaretlerinde bulunacağı öğrenildi. Özel'in Bursa programının devamında ise halk buluşması başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor.

Bursa'da CHP'den Yeni Parti'ye geçiş

Öte yandan CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla başlayan süreçte, Bursa'daki CHP'li belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçmiş, kentte CHP'li belediye kalmamıştı. Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da Yeni Parti'ye geçerken, Orhan Sarıbal ise Bursa'da CHP milletvekili olarak tek kaldı.