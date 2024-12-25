Özgür Özel, 2025 Asgari Ücret İçin Sendikaları Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel, 2025 Asgari Ücret İçin Sendikaları Ziyaret Edecek

CHP Lideri Özgür Özel, 2025 asgari ücreti için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.

25.12.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere basına kapalı olarak yapılacak toplantı sonrasında milletvekilleri 10'lı gruplar halinde Ankara'da işçilerin yoğun olarak çalıştığı bölgeleri ziyaret edecek. CHP Lideri Özgür Özel ise 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, 2025 Asgari Ücret İçin Sendikaları Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Balıkesir’deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 15:00:16. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, 2025 Asgari Ücret İçin Sendikaları Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.