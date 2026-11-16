Özgür Özel 21 Kasım'da PM'yi toplayacak, MYK'nin 18 üyeye çıkarılması bekleniyor - Son Dakika
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Özgür Özel 21 Kasım'da PM'yi toplayacak, MYK'nin 18 üyeye çıkarılması bekleniyor

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Yeni Partide 21 Kasım Cumartesi günü yapılacak ilk PM toplantısı, genel sekreter ve MYK üyelerini belirleyecek. Kuruluş sürecinde 9 üyesi bulunan MYK'nin 18 üyeye çıkarılması beklenirken toplantıda partinin yol haritası ve uygulanacak politikalar da görüşülecek.

ALPER ŞAŞMAZ- ABDULLAH ÖZKUL - Yeni Partide, geçen hafta sonu yapılan 1. Olağan Kurultay'ın ardından düzenlenecek ilk Parti Meclisi (PM) toplantısıyla, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

Yeni Partinin 14-15 Kasım'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda partinin kurucusu Özgür Özel Genel Başkan seçilirken, 160 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Özel, 21 Kasım Cumartesi PM ve YDK üyeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ardından parti genel merkezine giderek, kurmay kadrosunu oluşturmak için PM'yi toplayacak Özel, PM üyelerinin içinden genel sekreter ve MYK üyelerini belirleyecek.

Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin, 18 üyeye çıkarılması bekleniyor.

PM'de ayrıca partinin kurultayın ardından izleyeceği yol haritası, Genel Başkan Özgür Özel'in il ziyaretleri ve uygulanacak politikalar ele alınacak.

Kaynak: AA
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