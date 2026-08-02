Özgür Özel Alevilerden Rızalık İstedi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Sizden, Yeni Parti'nin Genel Başkanı olarak rızalık almaya geldim. İktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum." dedi.

Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Özel, her şeyi, her yolu denemelerine rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldıklarını belirterek, Yeni Parti'nin kuruluşuna değindi.

Özel, ilk kez bir Yeni Parti'li belediyenin açılış törenini gerçekleştirdiklerini anlatarak, bunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Cemevlerini, "İnancın, hoşgörünün ve adaletin tesis edildiği mekanlar" olarak nitelendiren Özel, cemevlerini ibadethane olarak gördüklerini söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeyi yönetenlerin ve bundan sonra yönetecek olanların Alevi toplumuna rızalık borcu vardır. Çünkü, Aleviler bu ülkede çok acı çektiler, çok bedeller ödediler. Alevi toplumu yüce gönüllülüğüyle bu acıları hep sessizce yaşadı, asla ve asla acıyı silahla değil, kalemle ve sözle, sabırla yenmeye olan kararlılıklarıyla kimseye kötülük yapmadı. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında dimdik durdunuz ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin harcında sizler bulundunuz. Sizden, Yeni Parti'nin Genel Başkanı olarak rızalık almaya geldim. İktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum."

Hep birlikte bu ülkeye eşitliği ve adaleti getireceklerini vurgulayan Özgür Özel, son Alevi "Sorunum kalmadı" diyene kadar sorunları çözmek için mücadele edeceklerini bildirdi.

"Önemli olan doğru yolda hep birlikte yürümektir"

Özel, konuşmasının devamında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından "saldırı altında" olduklarını öne sürdü.

Buna karşın yolundan dönmeyeceğini kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Siz bu yoldan dönmedikçe biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Siz arkamızda, yanımızda oldukça biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz. Köhnemiş bir siyaseti, yenilgiye alışmış bir siyaseti, kendine çizilen alanlar içinde yapılan bir siyaseti geride bıraktık. Birlikte yeni bir yola çıktık. Şunu herkes bilsin ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur. Yol yolcudan, yol yolculardan uludur. Önemli olan doğru yolda, hakkaniyetli bir yolda olmaktır, samimi duygularla hep birlikte yürümektir. Bu yolu sizlerle birlikte yürüdüğüm için onur duyuyorum. Bu yola sizinle çıktığım için onur duyuyorum."

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, konuşmasının ardından Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve partililerle birlikte temel atma törenini gerçekleştirdi.

Özel, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra törenden ayrıldı.