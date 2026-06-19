Özgür Özel: 'Asla Geri Durmayacağız' - Son Dakika
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Özgür Özel: 'Asla Geri Durmayacağız'

Özgür Özel: \'Asla Geri Durmayacağız\'
19.06.2026 18:29
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de halkla buluşarak partilerine yönelik saldırılara yanıt verdi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "Otobüslerimizi, seçildiğimiz günden beri 256 miting yaptığımız, milletle kucaklaştığımız, emeklisini, emekçisini, köylüsünü, çiftçisini sokağa döktüğümüz otobüslerimizi elimizden aldılar. 'Bize otobüs de lazım değil' dedik. Bakın Denizli'de bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli programı kapsamında halkla buluştu. Delikliçınar Meydanı'ndan Bayramyeri Meydanı'na kadar partililerle birlikte yürüyen Özel, bankın üzerine çıkıp yaptığı konuşmada, "Bugün de partimizin içinde bulunduğu zor günlerde, zorda olmamızın sebebi; 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmamız, kurulduğu günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenmemiz, Denizli'yi 30 yıl sonra, Manisa'yı Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Ege'nin tamamını, Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yöneten belediyeleri kazanmamız, iktidara yürümemizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz ki bizi baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden, üst üste kazandığımız dört kurultaya ve elimizdeki dört mazbataya rağmen AK Parti'nin yargı kollarının oyunlarıyla, bir ara kararla, bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. O gün söyledim; 'Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.' Çıkışta caminin avlusu, önü, her yer dopdoluydu. Yürüdük, peşimizden yolları, bulvarları doldurdunuz. Bizim bir miting planımız yoktu ama burayı mitinge çevirdiniz" ifadelerini kullandı.

'ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ'

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüslerimizi, seçildiğimiz günden beri 256 miting yaptığımız, milletle kucaklaştığımız, emeklisini, emekçisini, köylüsünü, çiftçisini sokağa döktüğümüz otobüslerimizi elimizden aldılar. 'Bize otobüs de lazım değil' dedik. Bakın Denizli'de bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Denizli'de sokakta, caminin önünde, bir bankın üstündeyiz, milletle beraberiz. Sizinle beraberiz. Bu yüzden bizi yenemezler, bizi durduramazlar, bizi susturamazlar. Asla geri durmayacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Asla Geri Durmayacağız' - Son Dakika

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