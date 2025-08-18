Özgür Özel, Aydın'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Hazırlanıyor - Son Dakika
Özgür Özel, Aydın'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Hazırlanıyor

Özgür Özel, Aydın'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Hazırlanıyor
18.08.2025 17:33  Güncelleme: 17:35
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den Ak Parti'ye geçmesi nedeniyle düzenlenen mitinge katılmak üzere Aydın'a geldi. Miting öncesi CHP İl Teşkilatı ve Efeler Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den Ak partiye geçmesi nedeniyle düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Aydın'a geldi. CHP Lideri Özgür Özel, CHP İl Yönetimi ve partili belediye başkanları tarafından havaalanında karşılandı.

CHP Genel başkanı Özgür Özel, saat 20: 00'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan miting öncesi CHP İl Teşkilatı'nı ve Efeler Belediyesi'ni ziyaret edecek. Basına kapalı olarak gerçekleşeceği belirtilen ziyaretin ardından Özel, Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Özgür Özel, Aydın'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Hazırlanıyor
