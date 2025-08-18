Özgür Özel, Aydın\'da \'Millet İradesine Sahip Çıkıyor\' Mitingine Hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den Ak partiye geçmesi nedeniyle düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Aydın'a geldi. CHP Lideri Özgür Özel, CHP İl Yönetimi ve partili belediye başkanları tarafından havaalanında karşılandı.
CHP Genel başkanı Özgür Özel, saat 20: 00'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan miting öncesi CHP İl Teşkilatı'nı ve Efeler Belediyesi'ni ziyaret edecek. Basına kapalı olarak gerçekleşeceği belirtilen ziyaretin ardından Özel, Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek. - AYDIN
