Özgür Özel: Birlikte Mücadele Vakti - Son Dakika
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Özgür Özel: Birlikte Mücadele Vakti

13.06.2026 20:04
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Özgür Özel, Lüleburgaz'da halkla buluşarak birlik ve mücadele çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Aynı Kurtuluş Savaşı gibi herkesle kol kola girmeye, kimseyi ayırmamaya, herkesi cepheye çağırmaya, herkesi ikna etmeye, büyük mücadeleye, büyük kurtuluşa ve yepyeni bir başlangıca var mısınız? İşte benim güvendiğim tek şey sizlersiniz." dedi.

Özel, Lüleburgaz ilçesindeki Kongre Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Lüleburgaz'a miting yapmak için değil, selam vermek ve tarihin doğru tarafında duranları görmek için geldiğini belirten Özel, meydandaki kalabalığın ve heyecanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Ankara'da milletin iradesine karşı durulduğunu savunan Özel, meydandaki kalabalığın nedeninin adaletsizlik ve toplumun vicdanı olduğunu öne sürdü.

Konuşmasında buğday alım fiyatlarına da değinen Özel, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Maden işçilerinin yanında olduklarını belirten Özel, çiftçiyi milletin efendisi olarak gördüklerini dile getirdi.

CHP'de bir iç çekişme bulunmadığını savunan Özel, seçilmiş kişilerin görevlerinin başında kalacağını söyledi.

Konuşması sırasında rahatsızlanan bir vatandaş için sağlık ekiplerine çağrıda bulunan Özel, müdahalenin ardından sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tüm gücünü iktidar hedefi doğrultusunda harcayacağını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Çok sevdiğimiz baba evimizden ayrıyız fiziken ancak baba evi Atatürk'ün evidir ve evlatları neredeyse ev orasıdır. Ev Lüleburgaz Meydanı'dır. Aynı Kurtuluş Savaşı gibi herkesle kol kola girmeye, kimseyi ayırmamaya, herkesi cepheye çağırmaya, herkesi ikna etmeye, büyük mücadeleye, büyük kurtuluşa ve yepyeni bir başlangıca var mısınız? İşte benim güvendiğim tek şey sizlersiniz."

Özel, konuşmasının sonunda A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Özgür Özel, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Birlikte Mücadele Vakti - Son Dakika

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