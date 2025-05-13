MADENDE YAŞAMINI YİTİRİNLERİN MEZARINA KARAFİL BIRAKTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında 'Maden Şehitlerini Anma Töreni'ne katıldı. Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Özel, madende yaşamanı yitirenler için edilen duanın ardından mezarlıktan ayrıldı.
Ersan ERDOĞAN- Yağmur ÖNGÜN/ MANİSA,
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek (2) - Son Dakika
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