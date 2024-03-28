CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'CHP dışında atılan her oy AKP\'ye atılmış demektir\'

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa atılsın AKP'ye atılmış demektir." dedi.

Özel, partisince Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Manisa'dan sonra en çok konuşma yaptığı ilin Muğla olduğunu söyledi.

Seçimlere birkaç gün kala selamlaşmak ve hasret gidermek istediğini ifade eden Özel, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü'nün genç yaşta önemli bir sorumluluğu üstendiğini ve ona destek olmaya geldiğini belirtti.

Marmaris'in aşılması gereken önemli sorunları olduğunu dile getiren Özel, "Önümüzdeki pazar günü seçim var. Tüm Türkiye'de anketler yaptık, ilin ilçenin sesini dinledik. Beklentileri değerlendirdik. Yaptığımız ankette en yüksek oyu alan Acar Ünlü'yü Marmaris'te sizin takdirlerine arz ettik, onu sizlere emanet ettik." diye konuştu.

Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi adayının Marmaris Belediye Başkanı olması durumunda bugüne kadar Marmarislilerin gözü gibi sakındığı her şeyin tamamının AK Parti'nin kontrolüne geçeceğini ileri sürdü.

Birilerinin "Efendim biz gelirsek Marmaris'te 12 ay turizm olacak." dediğini ifade eden Özel, bir ülkede, şehirde, ilçede 12 ay turizmi, Turizm Bakanlığının doğru politikalarla yapması gerektiğini söyledi.

Marmaris'e hasta yatağından kalkarak geldiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Pazar günü ulaşabildiğiniz herkese tek tek ulaşarak 'Eğer Acar'ın dışında başka bir partiye, Acar Ünlü dışında başka bir yere oy verirseniz AK Parti kazanacak.'deyin. Acar Ünlü'ye oy verirseniz sadece CHP kazanmayacak, İYİ Parti de demokratlar da kazanacak, Marmaris kazanacak. CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa atılsın AKP'ye atılmış demektir. Çünkü Acar Ünlü ile AKP yarışıyor. Acar Ünlü AKP'nin birkaç puan önünde. Acar Ünlü ile Ahmet Aras'ın el ele vermesi bütün sorunları çözecek. Onlar omuz omuza verecek, arkasında kaya gibi genel başkanları duracak. Her meseleyi halledeceğiz."

Emeklilerin haklarını hep birlikte arayacaklarını belirten Özel, seçimlerde herkesi sandığa davet etti.

Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü'ye destek istedi.