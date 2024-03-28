CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'CHP dışında atılan her oy AKP\'ye atılmış demektir\'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa atılsın AKP'ye atılmış demektir." dedi.
Özel, partisince Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Manisa'dan sonra en çok konuşma yaptığı ilin Muğla olduğunu söyledi.
Seçimlere birkaç gün kala selamlaşmak ve hasret gidermek istediğini ifade eden Özel, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü'nün genç yaşta önemli bir sorumluluğu üstendiğini ve ona destek olmaya geldiğini belirtti.
Marmaris'in aşılması gereken önemli sorunları olduğunu dile getiren Özel, "Önümüzdeki pazar günü seçim var. Tüm Türkiye'de anketler yaptık, ilin ilçenin sesini dinledik. Beklentileri değerlendirdik. Yaptığımız ankette en yüksek oyu alan Acar Ünlü'yü Marmaris'te sizin takdirlerine arz ettik, onu sizlere emanet ettik." diye konuştu.
Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi adayının Marmaris Belediye Başkanı olması durumunda bugüne kadar Marmarislilerin gözü gibi sakındığı her şeyin tamamının AK Parti'nin kontrolüne geçeceğini ileri sürdü.
Birilerinin "Efendim biz gelirsek Marmaris'te 12 ay turizm olacak." dediğini ifade eden Özel, bir ülkede, şehirde, ilçede 12 ay turizmi, Turizm Bakanlığının doğru politikalarla yapması gerektiğini söyledi.
Marmaris'e hasta yatağından kalkarak geldiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:
"Pazar günü ulaşabildiğiniz herkese tek tek ulaşarak 'Eğer Acar'ın dışında başka bir partiye, Acar Ünlü dışında başka bir yere oy verirseniz AK Parti kazanacak.'deyin. Acar Ünlü'ye oy verirseniz sadece CHP kazanmayacak, İYİ Parti de demokratlar da kazanacak, Marmaris kazanacak. CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa atılsın AKP'ye atılmış demektir. Çünkü Acar Ünlü ile AKP yarışıyor. Acar Ünlü AKP'nin birkaç puan önünde. Acar Ünlü ile Ahmet Aras'ın el ele vermesi bütün sorunları çözecek. Onlar omuz omuza verecek, arkasında kaya gibi genel başkanları duracak. Her meseleyi halledeceğiz."
Emeklilerin haklarını hep birlikte arayacaklarını belirten Özel, seçimlerde herkesi sandığa davet etti.
Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü'ye destek istedi.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'CHP dışında atılan her oy AKP'ye atılmış demektir' - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da yaptığı konuşmada emekli aylıklarının Temmuz ayında tekrar değerlendirileceğini söyledi. Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik yapılan banka promosyonları hakkında da bilgi verdi ve Türkiye'nin ekonomik büyüme ve istihdam oranlarındaki başarısını vurguladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen miting öncesi vatandaşlar tarafından sevgi gösterisine maruz kaldı. Binlerce Bursalı, Erdoğan'ın otobüsüne çiçek attı ve kendisine moral verdi. Erdoğan da çocuklara oyuncak dağıttı. Mitingde 90 bin kişiye hitap eden Erdoğan, daha sonra Kocaeli'ne geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da iş insanlarıyla bir araya gelerek, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin başladığını duyurdu. Işıkhan, ayrıca emekli maaşlarının temmuz ayında tekrar masaya yatırılacağını ve emeklilerin refahını artıracak yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını açıkladı. Şahin, Şengül Kurum'un etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek eşinin yanında olmasında hiçbir mahsur olmadığını belirtti ve yalan yanlış algılarla kurumu ve çalışanlarını yıpratmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddetin yasadışı olduğunu belirtti. Lahbib, tüm Filistinliler ve İsraillilerin barış içinde yaşayabilmesi için tedbirler alındığını ve yaptırımların elde edildiğini ifade etti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim aracına yapılan saldırıyı kınayarak düzenlenen yürüyüşe katıldı. Saldırı, Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen protesto yürüyüşü ile tepki gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?