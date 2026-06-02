Özgür Özel: CHP Grubu Ayaktadır

02.06.2026 16:48
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, CHP'nin dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, demokrasi mücadelesinde kararlılık mesajı verdi. Kurultay sürecine ve iktidara yürüyüşe dikkat çekti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu Meclis'e 'grubumuz yoktur' diye bir yazı yazılmış. Evelallah grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesinin ardından Genel Merkez'den TBMM'ye yürüyüşlerini "milat" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız" ifadelerini hatırlatan Özel, "Bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele, Erdoğan'la, rejim ile millet arasında bir meseledir." diye konuştu.

Özel, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde demokrasinin arkasında, darbenin karşısında bulunduklarını belirterek, "Biz o gün en büyük rakibimize darbe yapıldığında 'olmaz' demiştik, 'biz burada duramayız' demiştik. Şimdi 10 gündür susan, 'ben hiçbir tarafında yokum bu işin' diyen Erdoğan'a soruyorum, 'hiçbir tarafında yokum', 'bir yerde oturup da susuyorum, izliyorum' demek ile olmaz. Darbeye karşı olunur." ifadelerini kullandı.

Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi için her şeyin yapıldığını savunan Özel, iddiaların hiçbirinin ispat edilemediğini öne sürdü.

Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, kurultayda oy kullanan delegeler ile yakınlarının hesap hareketleriyle ilgili kurumlardan belge talep edilmesine değindi.

Özel, "Delegelerin, yakınlarının hesapları ortada. Bütün hesap ortada. Bir selamımla bin imza yollayanlara helal olsun, sonuna kadar yolları açık olsun." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanı Özel, tüm demokratik sistemin "saldırı altında" olduğunu ileri sürdü.

CHP'yi savunmanın bir partiyi savunmak olmadığını dile getiren Özel, "Bugün CHP'yi savunmak, demokrasiyi savunmak, CHP'yi kurtarmak, Türkiye'nin gelecek umudunu kurtarmaktır." dedi.

"Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur." diyen Özel, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar asla ağzımı açıp cevap vermedim, kötü söz söylemedim. Bugünden sonra da bu ortaya çıkan açık ifşaatla, bu milletin tepkisi ile CHP'yi aşan, muhalefetin tüm bileşenlerinden güç, dayanışma alan, muhalefeti aşan, milletin vicdanında köpürüp taşan bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır, geri adımlar atılır, en kısa zamanda milletin, partinin, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür."

Özel, kendilerine destek veren siyasi partilere, onların genel başkanlarına, sendikalara, barolara, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bu teşekkürün bir son değil, "virgül" olduğuna dikkati çeken Özel, "Eğer bundan sonra mücadele, destek sürerse biz kazanacağız. Dayanışma büyürse biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Bu Meclis'e 'grubumuz yoktur' diye bir yazı yazılmış. Evelallah grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır. CHP Grubu dimdik ayaktadır. Bu grup, bir siyasi parti grubudur, adı CHP Grubu'dur. Bu Grup, bir yürüyüş grubudur, iktidara yürüyüş grubudur." diye konuştu.

Grup Toplantısına, eski milletvekilleri ve geçmişte partide görev almış isimler de katıldı. Toplantıda zaman zaman "kurultay", "Özgür başkan" sloganları atıldı.

"CHP delegesi er ya da geç o kurultayı yapacak"

Öte yandan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sav, CHP'de olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanması sürecine değinerek, "Bir günde yarıdan fazla imzanın toplanması bir yerlere mesajdır." ifadesini kullandı.

"Delegelerin imzasına rağmen Genel Başkan 'Ben kurultayı toplamıyorum diyebilir mi?'" sorusu üzerine Sav, kurultay yapılmasında hiçbir engel olmadığını dile getirdi.

Sav, "CHP delegesi er ya da geç o kurultayı yapacak ve layık olanları göreve getirecektir." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA

