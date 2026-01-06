Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyada hedef alan Yunan gazeteciye sert sözlerle tepki gösterdi.

"YUNANİSTANLI KENDİNİ BİLMEZ, ORADA DUR"

CHP lideri Özel, "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci orada dur. Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden bir vatandaşımızı alıp götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunan gazetecinin yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımı tepki toplamıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlere karşı, toplumun tüm kesiminin ortak tepkisinin kıymetli olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen ve muhalif olduğunu söyleyen birçok vatandaşın cumhurbaşkanına yönelik tehdide karşı birlik duygusuyla hareket ettiğini söyleyen Çelik, "Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi" diye konuşmuştu.