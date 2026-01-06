Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi - Son Dakika
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

06.01.2026 16:32
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci, orada dur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyada hedef alan Yunan gazeteciye sert sözlerle tepki gösterdi.

"YUNANİSTANLI KENDİNİ BİLMEZ, ORADA DUR"

CHP lideri Özel, "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci orada dur. Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden bir vatandaşımızı alıp götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunan gazetecinin yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımı tepki toplamıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlere karşı, toplumun tüm kesiminin ortak tepkisinin kıymetli olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen ve muhalif olduğunu söyleyen birçok vatandaşın cumhurbaşkanına yönelik tehdide karşı birlik duygusuyla hareket ettiğini söyleyen Çelik, "Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi" diye konuşmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BUNUN KAFASINA TAŞ DÜŞMÜŞ OLMALI:) 57 55 Yanıtla
    mustafa kaçar mustafa kaçar:
    onun kafasına taş dümedi senin beynin az calışıyor şimdi burda sana uzun uzadıya ne anlatım gene anlamzsın en iyisi boş ver sen 60 19
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    ahh sallami aah senin işin de zor Allah yardımcın olsun 29 6
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    selami karatop hadi kendini sevmiyorsun annenidemi hiç sevmedin 13 8
    nilgun aktaşkoçak nilgun aktaşkoçak:
    olması gerektiği gibi tc cumhur başkanının yanında olduğunu belirtmiş siyaset anlayışı farklıda olsa helal olsun 1 0
  • Yasin?82Sena14 Yasin?82Sena14:
    kesinlikle dili sürçmüştür yoksa böyle iyi bir şeyi aklından bile geçirmez ama bu bile iyi bir şey 49 42 Yanıtla
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    bu ülkenin taş parçasını bile almaya kimsenin gücü yetmez. Türkiye 85 milyon ama dünyadaki Türk sayısı 500 milyon. bilmem anlatabildim mi 35 4 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    Vay be helal olsun vallahi inanmak istiyorum 18 7 Yanıtla
  • osman biçer osman biçer:
    yanlışa yanlış demek lazım 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi
