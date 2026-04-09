Özgür Özel: Demokrasi için ara seçim, millet için ara zam şarttır

YENİDEN REFAH PARTİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Erbakan, ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, 'Meclis'te boşanan milletvekillerinin yerine ara seçim yapılır' maddesine ilişkin, "Ara seçim yapılmadığında bir anayasa ihlali bütün Meclis'in sırtındadır. Sayın Erdoğan 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinde parlamentoya girememişken, Siirt seçimlerinin iptal edilmesiyle birlikte, CHP ile AKP'nin birlikte yaptığı bir anayasa değişikliği ile madde 78'e eklenen üçüncü fıkra ile birlikte, 'Bir seçim bölgesinin tamamının milletvekilleri boşaldığında ara seçim 90'ncı günü takip eden pazar yapılır' maddesi ile birlikte parlamentoya gelmiştir ve Başbakanlığını da bugünkü iktidarını da o günkü arası seçime borçludur" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ GÖRÜLÜYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden kaçtığını iddia eden özel, "Sayın Erdoğan'ın partisi bugün ara seçim yapılsın denen illerde son girdikleri genel seçimde çoğunda 1'inci parti olmuşlardı. Ama bu konuda şimdiki özgüven eksikliğinin, milletten kaçmanın, kazanamayacağı bir seçim olarak bu ara seçimi görmenin de görünür olmasını milletimizin gözünün içine baka baka bir kez daha ifade ediyoruz ve bu anayasal zorunluluğun hayata geçmesi için tüm imkanları zorlayacağımızı ifade ediyoruz. Ara seçim talebi millete, maaş alan emekliye, asgari ücretliye ya da ücretliye ara zam talebi kadar doğru bir taleptir. İkisini bir dile getiriyoruz. Ara zam bugünkü sorunları bir ölçüde çözer, ara seçim; erken seçimin kapısını açıp yoksulluğu bitirecek, milletin ekmeğini büyütecek, halktan yana, yoksuldan yana bir iktidarı getirecek bir genel seçime, erken genel seçime vesile olacağı için son derece kıymetlidir. Hukuki bir tartışma değildir, hukuk ve anayasa sabittir. Milletin, halkın ekmeğiyle, yoksulluktan bezmiş başta emekliler, işçiler ve çiftçilerin ve dolayısıyla esnafların ekmeklerinin yeniden büyümesinin umuduna ilişkin bir taleptir" ifadelerini kullandı.

'ARA SEÇİM, ERKEN SEÇİMİ REDDEDEN BİR TALEP DEĞİL'

Özel, muhalefetin ortak bir siyasi strateji üzerinde uzlaşmasının mümkün olup olmadığının sorulması üzerine, "Müsavat Bey'le sabah görüş birliğine vardığımız üzere, ara seçim talebi erken seçim talebini geriye bırakan, reddeden bir talep değil. Zaten hep birlikte erken seçim istiyoruz. Ara seçim talep edilir, eğer erken seçim yapılmazsa ara seçim bir ara karnedir. ve vatandaşın hükümete sesini duyurması için önemli bir anayasal seçenektir. Hem de anayasanın amir hükmü gereğince boş olan milletvekili sandalyelerinin tamamlanmasıyla, temsilsiz kalan bir grup seçmenin yeniden parlamentoda temsil imkanı kazanmasıdır. Ama ara seçim kararı alınmış ya da ara seçim beklentisi konuşulurken erken seçim kararı alınırsa, zaten ara seçim seçeneği otomatikman ortadan kalkar. Zaten biraz önce de hatırlattığım gibi Sayın Vecdi Gönül 21 Haziran 2002'de ara seçim talebi yapmıştır AK Parti adına. ve burada son derece ısrarlı bir tutum içerisinde olacaklarını söylemişken, temmuz ayında Sayın Bahçeli ülkeyi 3 Kasım'daki erken seçime götürme çağrısıyla birlikte ara seçim talebi fiilen ve siyaseten ortadan kalkmıştır. Çünkü artık sadece boş sandalyeler için değil, tüm sandalyeler için seçim yapılacaktır. Biz böyle bir stratejide zaten mutabıkız. Yani erken seçim isteyenin ara seçim istememesi ya da ara seçim isteyenin erken seçim istememesi, dediğim gibi erken seçim karnedir, ara seçim ara karnedir" dedi.

'AK PARTİ'DEN RANDEVU TALEBİMİZ OLMAYACAK'

Özel, AK Parti ile ara seçim konulu görüşmenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Şu an için öyle bir gündemimiz yok. Çünkü doğrudan reddetti Sayın Erdoğan bunu. Ama partiler farklı görüşte olduğunda onların arasında bir diyalog zemini aramak, geliştirmek, bir uzlaşı ortamı oluşturmak hele ki Anayasaya uyma konusunda bir zaruret varken Meclis Başkanı'na düşer. Biz o konuda Sayın Meclis Başkanı'na bir ziyarette bulunacağız. Ancak şunu da ifade edeyim, siyasi partilere yaptığımız ziyaretlerin sonucunda daha fazla siyasi parti ziyareti yapma noktasında bir irademiz ortaya çıkabilir. O noktada da yeni randevu taleplerimiz olabilir. Ama şu an için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu gündemli bir randevu talebimiz olmayacak" açıklamasında bulundu.

Ara seçime ilişkin değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise "Anayasa'daki hüküm dolayısıyla boşalan 8 milletvekilliği için bir ara seçimin yapılmasının uygun olacağını ifade ediyorum" diye konuştu.

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,