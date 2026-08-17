Özgür Özel'den Alevilik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Alevilik Vurgusu

Özgür Özel\'den Alevilik Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli törenlerinde Aleviliğin inanç olduğunu vurguladı ve eşitlik çağrısı yaptı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Cami ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inançtır" dedi.

63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli'nin yüzyıllar önce Hakk'a yürümesine rağmen öğretileriyle bugün de topluma ışık tuttuğunu söyledi. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine dikkat çeken Özel, "Cami ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inançtır" dedi.

Türkiye'de farklı kimlik ve inançların eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade eden Özel, Alevilerin kendilerini tam anlamıyla eşit vatandaş hissedene kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Özel, konuşmasında Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine de vurgu yaparak, "Yol cümleden uludur. Aslolan yolda olmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünni, muhafazakar-seküler ayrımları üzerinden toplumun bölünmeye çalışıldığını savunan Özel, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Özel, "Kimse birbirine benzemek zorunda değil. Ama herkes birbirine sahip çıkmak zorunda" dedi. Konuşmasının sonunda birlik mesajı veren Özel, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Mevlana ve Yunus Emre'nin öğretilerinin yol gösterici olduğunu belirten Özel, "Biz doğru olacağız, dost kapısını açık tutacağız. Ama yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Yaşanan haksızlıklara rağmen kötülükle karşılık vermeyeceklerini belirten Özel, "İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsek de incitmemeye söz veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Hacı Bektaş Veli, Özgür Özel, Hacıbektaş, Yeni Parti, Nevşehir, Politika, Etkinlik, Kültür, Cami, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Alevilik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

00:21
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 03:06:40. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Alevilik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.