Özgür Özel: "Önümüzden çekilmezseniz, ne kara düzene, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlanın kollarına teslim olmayacağız" - Son Dakika
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Özgür Özel: "Önümüzden çekilmezseniz, ne kara düzene, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlanın kollarına teslim olmayacağız"

Özgür Özel: "Önümüzden çekilmezseniz, ne kara düzene, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlanın kollarına teslim olmayacağız"
29.06.2026 23:57  Güncelleme: 00:01
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada parti içi atamaları eleştirerek, 'İktidar yürüyüşünün önünden çekilin, aksi halde teslim olmayacağız' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Önümüzden çekilmezseniz, ne kara düzene, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlanın kollarına teslim olmayacağız" dedi.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda partililer tarafından karşılanan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, daha sonra partililer ile birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç'ün görev yapacağını belirttiği Konak ilçesindeki binaya kadar yürüdü. Burada konuşan Özel, "Mutlak butlancıların İzmir'de yaptığı görevlendirmeyi hiçbir has evladı kabul etmezken, birileri kabul edip, İzmir il binamıza, partinin önünden geçmeyecek tipleri arkalarına toplayarak yaptıkları gece yarısı baskınından sonra İzmirliler dediler ki, 'Gelin. O binayı 50 tane çapulcuyla gelip bastılar, gelin o binayı geri alalım.' Ben arkadaşlara 'Onların ne yaptığının hiçbir önemi yok. Biz binaları geride bıraktık' dedim. O binalara koşup, seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlar bilsin ki 'Çıksınlar sokağa, gitsinler, bir göreyim' dedik, gittiler. Uçağa gitmeden, akşamüstü 7.30'da 'butlancıların' işgal ettiği binadan sonra seçilmiş il başkanımız seçilmiş il başkanlığı binasını burada tuttu. O binaya bir çay içmeye gidelim dedik. Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle ziyaret yaparken, biz çay içmeye on binlerle geliyoruz" dedi.

"İktidar yürüyüşünün önünden çekilin"

"Buradan butlancılara sesleniyorum" diyen Özel, "İktidar yürüyüşünün önünden çekilin. Bu milletin önünde durursanız bu millet tarafından ezilirsiniz. Önümüzden çekilmezseniz, ne kara düzene, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlanın kollarına teslim olmayacağız" dedi.

Özel, "Benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım" ifadelerini kullandı.

Özel'e il ve ilçe belediye başkanları, İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç ve partililer eşlik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Yargı, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Önümüzden çekilmezseniz, ne kara düzene, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlanın kollarına teslim olmayacağız' - Son Dakika

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