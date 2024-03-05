CHP lideri Özel, katıldığı canlı yayında uzun bir soru sorduktan sonra reklama giden gazeteciye tepki gösterdi. Özel, "Buradan şimdi giden olacak bilmem ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup, cevabı daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım" ifadelerini kullandı.
31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken siyasiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'nin "Gündem Özel" yayınına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yayın sırasında gergin anlar da yaşandı. Gazeteci Şirin Payzın, Özel'e "Muhalefet inanılmaz görünüyor. Ve üstüne üstlük İYİ Parti sürekli CHP ile kavga ediyor. 'Bu muhalefetten bir şey olmaz' algısı olanlar için sizin için de bir dezavantaj değil mi? Meral Akşener'in sürekli olarak geçmişe referans vermesi, oradaki hesabın bir türlü kapanamıyor olması ve genel merkezin siyasetinde 'Biz bu ülkenin geleceğine talibiz' söyleminin sert bir şekir ortaya konulamıyor olması" diye sordu.
Soru bitince yanıt vermeye başlayan Özgür Özel'in sözleri Payzın'ın "Pardon, cevabı reklamdan sonra alacağız" sözleriyle kesildi.
Duruma tepki gösteren Özel, "Bu doğru bir şey değil. Yani bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra.. Buradan şimdi giden olacak bilmem ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup, cevabı daha kısa alıpreklama öyle gitmek lazım" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ula ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Karabörtlen Mahallesi'ndeki kahvehanede mahalle sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi. Ziraat Bankası ATM'sinin yenilenmesi talebi üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşen Ayaydın, yeni bir ATM'nin 15 gün içinde mahalleye geleceğini müjdeledi. Ayaydın, ayrıca sulama, içme suyu ve kara yolları gibi konularda da hızlı çözümler sunacağını belirtti. Arıcıların ve çiftçilerin sorunlarına da değinen Ayaydın, seçilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürü'nü görevden alarak su faturalarını düşüreceğini ve imar sorunlarını çözeceğini ifade etti. Ayaydın, Ula'nın doğal gaza kavuşması ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışacağını vurguladı. Ayrıca, yeni evleneceklere bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğini duyurdu.
Elazığ'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları' programı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, Filistin'e destek ve İslam'a olan desteğin vurgulandığı konuşmalar yapıldı. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. İstanbul, 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il olurken, diğer büyükşehirlerde de çeşitli siyasi parti ve bağımsız adaylar seçime katılacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiğini ve Afrika açılımı adını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti. Gabon ile ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, Gabon'un normalleşme sürecine destek olacaklarını ve demokrasiyi tesis etmek için çalışacaklarını söyledi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunların çözümüne yönelik çabalarının desteklenmesini ele aldı. Başbakan Dibeybe ve ABD Temsilcisi Norland, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in seçimlerin yapılmasını engelleyen sorunlara çözüm geliştirme yönünde diyalog kurma çabalarına desteklerini teyit etti. Libya'da seçimlerin yapılmasına yönelik anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler uzun süredir gerçekleştirilememekte.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere Fildişi Sahili'ne gitti. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?