CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi

Politika

CHP lideri Özel, katıldığı canlı yayında uzun bir soru sorduktan sonra reklama giden gazeteciye tepki gösterdi. Özel, "Buradan şimdi giden olacak bilmem ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup, cevabı daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken siyasiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'nin "Gündem Özel" yayınına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SORU SONRASI REKLAMA GİTMEK İSTEYİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

Yayın sırasında gergin anlar da yaşandı. Gazeteci Şirin Payzın, Özel'e "Muhalefet inanılmaz görünüyor. Ve üstüne üstlük İYİ Parti sürekli CHP ile kavga ediyor. 'Bu muhalefetten bir şey olmaz' algısı olanlar için sizin için de bir dezavantaj değil mi? Meral Akşener'in sürekli olarak geçmişe referans vermesi, oradaki hesabın bir türlü kapanamıyor olması ve genel merkezin siyasetinde 'Biz bu ülkenin geleceğine talibiz' söyleminin sert bir şekir ortaya konulamıyor olması" diye sordu.

Soru bitince yanıt vermeye başlayan Özgür Özel'in sözleri Payzın'ın "Pardon, cevabı reklamdan sonra alacağız" sözleriyle kesildi.

Duruma tepki gösteren Özel, "Bu doğru bir şey değil. Yani bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra.. Buradan şimdi giden olacak bilmem ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup, cevabı daha kısa alıpreklama öyle gitmek lazım" dedi.