Özgür Özel'den CHP'li Belediyelere Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den CHP'li Belediyelere Destek Mesajı

Özgür Özel\'den CHP\'li Belediyelere Destek Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, AK Parti döneminde biriken borçların sorun yarattığını vurguladı. Özel, belediye başkanlarına topyekun mücadele çağrısı yaptı.

30.11.2024 18:01  Güncelleme: 18:10
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'li belediyelerin çoğunda meclis çoğunluğu olmadığını ve hizmet vermek için bankadan borç dahi alamadıklarından vergiyi ve SGK'yı ödemek yerine onu ileriye bırakarak acil hizmetleri görmeyi tercih ettiler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. CHP'li 414 belediye başkanının katıldığı toplantıda kayyum atamaları, belediyelerin açtığı kreşler, SGK borçları, konser harcamaları gibi konular ele alındı. CHP Genel Başkanı Özel, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'li belediyelerin SGK ve vergi borçlarına ilişkin, "CHP'li belediyelerin çoğunda meclis çoğunluğu olmadığı için hizmet vermek için bankadan borç dahi alamadıklarından vergiyi ve SGK'yı ödemek yerine onu ileriye bırakarak, acil hizmetleri görmeyi tercih ettiler. Bunun böyle olduğunu benden daha iyi Tayyip Bey biliyor. En borçlu belediyelerin AK Partili belediyeler olduğunu, CHP'de bulunan büyükşehirlerin de borç stoğunun AK Parti döneminden geldiğini hepimiz biliyoruz zaten. Belediyelerin özellikle AK Parti döneminde borçları birikmiş. Yani yemeği AK Parti yemiş, hesabı faiziyle birlikte CHP'den bir kere daha alacak" dedi.

"Topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır"

Özel, belediye başkanlarına da seslenerek, "Bugüne kadarki gibi en üst düzeyde dikkatle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü sizler Türkiye ittifakının belediye başkanlarısınız. Her görüşten seçmenden oy aldınız. Herkese ayrımsız hizmet veriyorsunuz. Ama iktidar bu salona kayyumla saldırmaya çalışıyor. Belediyelerin gelirlerini keserek saldırmaya çalışıyor. Mallarına haciz getirerek saldırmaya, kumpasla, iftirayla saldırmaya çalışıyor. Bir topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır, topyekun olacaktır. Bugün olduğu gibi buna karşı topyekun mücadele verilecektir. Önemli olan bu iftiralardan yılmamak, bunların yaptığı iftiralara aldırmamak ve bunlara karşı büyük bir dirençle ayakta durmak, dosta güven olmayana kaygı vermek. Bugün bu yüzden burada toplandık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den CHP'li Belediyelere Destek Mesajı - Son Dakika

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