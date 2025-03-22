Özgür Özel'den dikkat çeken "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtı: Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den dikkat çeken "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtı: Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olacağı söylentisini soran muhabire dikkat çeken bir yanıt verdi. Özel, "Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim." dedi.

22.03.2025 19:42  Güncelleme: 20:11
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından gelişmeler peş peşe yaşandı. Partiye kayyum atanabileceği iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olasılığın önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK" İDDİASI

CHP'nin 15 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceği belirtilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağı öne sürüldü. Ancak ne Kılıçdaroğlu ne de CHP kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL'DEN "KILIÇDAROĞLU" İDDİASI

CHP lideri Özel, İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği sırada Saraçhane'deki İBB yerleşkesinde basın toplantısı düzenledi. Özel açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e bir gazeteci, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyu sordu.

"DAHA CİDDİ SORU VARSA YANITLAYAYIM"

Özel'in bu soruya yanıtı ilginç oldu. CHP lideri, "Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim." yanıtını verdi.

Özgür Özel\'den dikkat çeken "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtı: Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den dikkat çeken 'Kemal Kılıçdaroğlu' yanıtı: Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Serkan Yalçın:
    ne büyüksün İmamoğlu herkez r yapıyor Anlı'nın akıyla çıkacak ve cumhurbaşkanımız olacaksın isallah 138 691 Yanıtla
    Radon Radon:
    Hangi film ln bu bizde söyle 27 5
  • Burli424242:
    kral İmamoğlu sen ikinci atatürksün unutma 89 639 Yanıtla
    Berna Yavuz:
    Çüş çüşşş Atatürkün tırnağı olacak yok ulkede 23 1
    9632584444:
    aklına vurayım benzetmeye bak 22 1
  • Ali Cakar :
    Balyalarin gerisi nerede o bir soralim. 399 70 Yanıtla
    Radon Radon:
    Yav he he MK bi bitmediniz 6 8
  • Mert Mertçe:
    Özgür bey sen sokaklara milleti davet edip 16 polisimizin yaralanmasına sebeb veren kişi olarak yaptığın yanına kalacakmi saniyorsun sanada sıra gelecek 374 75 Yanıtla
  • Hroeen5910:
    Cumhurbaşkanlığı, yolsuzluk. Yaparak. Rüşvet Alarak, Rüşvet, vererek, Olacak bir sistem değilki.Seçimlerde, %51 Alan veya 2.turda Çoğunluğu alan Oluyor Cumhurbaşkanı. %25 chp nin oyu. % 34 Ak. Partinin oyu. İmamoğlu'nu nasıl Cumhur başkanı yapıyor bu millet? 250 39 Yanıtla
    yobaz deşen:
    hafiften mllık var mı 1 9
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