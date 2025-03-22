Özgür Özel\'den dikkat çeken "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtı: Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından gelişmeler peş peşe yaşandı. Partiye kayyum atanabileceği iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olasılığın önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK" İDDİASI

CHP'nin 15 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceği belirtilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağı öne sürüldü. Ancak ne Kılıçdaroğlu ne de CHP kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL'DEN "KILIÇDAROĞLU" İDDİASI

CHP lideri Özel, İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği sırada Saraçhane'deki İBB yerleşkesinde basın toplantısı düzenledi. Özel açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e bir gazeteci, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyu sordu.

"DAHA CİDDİ SORU VARSA YANITLAYAYIM"

Özel'in bu soruya yanıtı ilginç oldu. CHP lideri, "Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim." yanıtını verdi.