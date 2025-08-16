Özgür Özel'den Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
Özgür Özel'den Kardeşlik Vurgusu

16.08.2025 22:39
Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'nde toplumsal barış ve kardeşlik mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İyilikle kötülük, menfaat terazisinde tartılırken dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.' diyor Hünkar. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil vicdanın terazisindedir." dedi.

Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"nde yaptığı konuşmada, 754 sene önce hakka yürüyen Hacı Bektaş Veli'nin hala bugüne ışık tuttuğunu söyledi.

Hacı Bektaş Veli'nin birleştirici gücüne dikkati çeken Özel, "İyilikle kötülük, menfaat terazisinde tartılırken dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.' diyor Hünkar. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil vicdanın terazisindedir." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Özel, şöyle konuştu:

"Bu topraklar çok kara kışlar, çok acı dönemler gördü. Kerbela'da akan kan, Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta aktı. Canlarımız Madımak'ta yandı. Yüreğimiz hala yanmaya, Madımak'taki acı hala tütmeye devam ediyor. Sokak ortasında sendikacıları, öğrencileri, gazetecileri katlettiler. Hünkar'ın yolundan gidenler eline bir gün silah almadan, şiddete başvurmadan mücadele etti. Hünkar'ın izinden giden mazlumlar asla zalim olmadı. Bugünlerde, geçmişin mazlumlarının bugünün zalimleri olduğunu, geçmişte kendine yapılanların bin fazlasını siyasi rakiplerine yapanları, kendine yapılmayanları dahi rakiplerine, onlardan kurtulmak, onları ekarte etmek için reva görenlerin yönettiği bir ülkede, yeniden kardeşliği, birliği, beraberliği tesis etmek için inançla, sabırla, azimle, cesaretle ve kararlılıkla mücadele ediyoruz."

Özel, Alevilerin çözüm bekleyen birçok sorununun olduğunu, bunun çözümü için de her zaman çalıştıklarını belirtti.

"En yapıcı katkıları sağlamak üzere komisyonun içindeyiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan komisyonda yer aldıklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bugünkü iktidarla aynı komisyonda ne işiniz var?' yaklaşımında bulunuyorlar. Meclis bir siyasi partinin değil, milletindir. Bir çözüm gelecekse, bir siyasi partinin lütfuyla değil, bu milletin barışa, kardeşliğe olan inancıyla gelecektir. Onun için milletin Meclis'ini kurmuş bir siyasi partinin ve millet iradesine inanan, demokrasi fikrine sahip olanların bir mensubu olarak o komisyonda yer aldık. En yapıcı katkıları sağlamak üzere komisyonun içindeyiz. Geçtiğimiz hafta yapılan değerlendirmelerde o komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduk. Hem Kürt sorununun çözümüne katkı sağlaması, hem Alevi canların birikmiş sorunlarını çözmesi açısından önemli maddeleri, içerikleri bünyesinde bulunduruyor. Hiç şüphe yok, sorunu tümüyle çözecek, her şeyi biz önerdik demiyoruz. Bu bizim önerimiz ama onun dışında da komisyonun, derneklerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermesi, onların katkılarını alması lazım. Partilerin kendi çıkarlarıyla değil, ülkenin ortak çıkarlarıyla barışı, eşitliği, kardeşliği esas alan bir süreci yürütmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Özel, toplumsal barış ve kardeşliği perçinlemek için cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da programa katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "Bütün halkların ve inançların eşit olacağı bir Türkiye için aynı acıya ortak olduk. Aynı yola revan olduk. Türkiye'nin yeni yüzyılında artık bu toprakların özgür ve eşit yurttaşları olmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Hacıbektaş Semah Ekibi'nin sahne aldığı programda, "Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü" Zülfü Livaneli'ye, "Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü" Şah Hüseyin Şahin'e, "Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ödülü" Erdal Erzincan'a, "Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü" ise Mustafa Özgün'e verildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
