Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı

26.05.2026 17:09
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon CHP'li ile genel başkan seçme teklifinde bulundu.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız, ben çıkacağım, adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömürüm boyunca yanında gezeceğim." dedi.

CHP İl Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma talebini, İzmir Valiliğinin kentte belirlenen miting alanının Gündoğdu Meydanı olduğunu belirterek kabul etmemesine rağmen çeşitli sendika ve siyasi partilerin bayraklarını taşıyan bir grup Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde toplandı.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve yolu kapatarak meydana girmek isteyen kalabalığa müdahale edildi. Bu sırada, 1'i toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) üzerine çıkarak araca zarar veren 2 kişi gözaltına alındı.

Bu sırada, üzerinde "İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz" yazılı otobüsle Cumhuriyet Meydanı'na gelen CHP TBMM Grup Başkanı Özel, otobüsten inerek Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Özel, daha sonra Cumhuriyet Bulvarı'nda park eden otobüsün üzerine çıkarak kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu'na çağrı

Özgür Özel, çok kez geldiği İzmir'de bugün öfke gözlemlediğini belirterek, "Zaman öfkeyi umuda çevirme, bu öfkeden yeniden umut, bu enerjiden yeni bir yürüyüş çıkarma, bu enerjiyle birlikte hem partimizi hem ülkeyi kurtarma zamanıdır." dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"Eğer bir partiyi üyeleri, onun seçtiği delegeleri ve onların seçtiği kararla seçilmiş yöneticileri yönetmiyorsa, bir partiyi rakip partinin genel başkanı kimi istiyorsa o yönetiyorsa, o siyasi parti fiilen kapanmıştır. Şu anda bir ve bütün olması gereken CHP, sarayın talimatıyla iki parçadır. O iki parçanın bir tanesi atanmış CHP'dir ve atanmış CHP işgal edilen, polis baskınıyla ele geçirilen genel merkezimizdedir. Diğeri ise seçilmiş CHP'dir ve işte bu meydandadır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Özel, "Genel başkan, biz diyoruz ki derhal, hızla, en kısa sürede, bayramdan sonra kararı alıp 40 gün içinde kongre yapalım. Diyorum ki ister o kongredeki delegeyle ya da hangi delegeyi istiyorsanız onunla gelin, yarışalım." ifadesini kullandı.

Özel, kongre yapmamaya, işi uzatmaya, seçimlere kadar bu işi sulandırmaya niyet edenlerin olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

"Madem ki hep delege diyoruz ya benim Kemal Bey'e önerim şudur, gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içindeki pazar günü, nasıl ben Ekrem başkanın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Kemal Bey, bu öfkeyi durduracak olan şey, bu partinin gerçek sahiplerine, madem o delegeyi beğenmediniz, karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz, esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız, ben çıkacağım, adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömürüm boyunca yanında gezeceğim."

"Buna heves etmeyin"

Partisinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içinde yer almayacağını dile getiren Özel, kimseyle pazarlık yapmayacağını, hiçbir arkadaşını yalnız bırakmayacağını ve izlediği yoldan geri dönmeyeceğini kaydetti.

Özel, milletin, partinin istemediği kimsenin yönetici olamayacağına işaret ederek, "Milletin söz vermediği kimse partinin sözcüsü, milletin istemediği kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olamaz. Buna heves etmeyin. Kemal Bey, bu öfke örgütlenebilecek bir öfke değil, sönümlenebilecek bir öfke değil. Bu öfke artık kaybetmekten bıkmış olanların, iktidar ışığını görmüş olanların, ihanete uğradığını düşünenlerin öfkesi. Bunun için çok rica ediyorum, doğrusunu yapın, üyeyi dinleyin, sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım, bu öfke bitsin. Yerini coşku alsın. Hep birlikte iktidara yürüyelim." diye konuştu.

Kaynak: AA

