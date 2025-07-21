Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin taziyelerini iletti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Özel, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu'na, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatından dolayı Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Taziye - Son Dakika
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