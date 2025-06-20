Özgür Özel\'den Öğrencilere Başarı Diliği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hem Nehir'e ( Ferdi Zeyrek'in kızı) hem de yarın sınava (YKS) girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı diliyoruz." dedi.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayrına Hacı Bayram Veli Cami avlusunda lokma dağıtan Özel, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde dua etti.

Özel, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i yarınki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) götürmek için Manisa'ya gideceğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Nehir, ilk andan itibaren defalarca 'Beni şimdi sınava kim götürecek?' diyordu. Ben de söz vermiştim, 'Merak etme babanın yerine ben seninle sınava geleceğim' diye. Yarın Nehir'imizi üniversite sınavına sokacağız. Hem Nehir'e hem de yarın sınava girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı diliyoruz. En iyi sonuçları almalarını, gönüllerine göre sonuçlar elde etmelerini, istedikleri üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum."

Özel, bu hafta cumartesi günü Tekirdağ'da yapacakları mitingi, sınav nedeniyle pazar günü gerçekleştireceklerini bildirdi.

"Mertçe bir tutum"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın sorulması üzerine, "Ekrem Başkan diyor ki, 'Benim özgürlüğümü evlatlarınızın huzuruyla, geleceğiyle değişmeyin, ben içeride kalmaya razıyım. Dedikleri şeyleri yalan olduğunu bile bile imzalayın çıkın, nasılsa ben masumum, haklıyım. Masumiyetimi ispat edeceğim' diyor. Mertçe bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "CHP listelerinden seçime girmemizin partimize olumsuz etkisi büyük oldu, normal şartlarda bize gelecek oyların bir kısmı gelmedi, önümüzdeki seçimlere 2023 dersi alarak giriyoruz" açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"2023 seçimlerinden öncesinde, sırasında olanlardan hepimizin alacağı çok ders var. Bu konuda Sayın Babacan'ın değerlendirmelerini doğru zamanda, çünkü bir seçimden hemen önce, hemen sonra değil, duygusallıktan arınmış biçimde, doğru ve sağlıklı siyasi bir analiz olarak görüyorum. Zaten kendisinin tüm düşüncelerine bu anlamda saygı duymuşumdur. Düşüncelerine kıymet vermişimdir."

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına yönelik soru üzerine de Özel, bir avukatın nasıl gözaltına alınacağının, nasıl tutuklanacağının belli olduğunu belirterek, bu konudaki hiçbir kurala uyulmadığını öne sürdü.