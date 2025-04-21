Özgür Özel\'den Papa Fransuva\'ya Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva'nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerimizi paylaştım. Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva'nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti'ne başsağlığı diliyorum" dedi.