Özgür Özel'den Sığınmacı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel'den Sığınmacı Açıklaması

Özgür Özel\'den Sığınmacı Açıklaması

Özel, Suriye ile görüşme fırsatını değerlendirerek sığınmacıların memleketlerine döneceğini belirtti.

06.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum, 'gün bildireceğiz' dediler, bekliyorum. Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum." dedi.

Özel, Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda, yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine hizmet etme yetkisini aldıklarını söyledi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremleri anımsatan Özel, o süreçte ve sonrasında kentin ihmal edildiğini savundu.

Özel, seçimlerden önce Bursa Büyükşehir Belediyesinin depremlerde yıkılan Ulu Cami'nin restorasyonunu yapacağı sözünü verdiğini ve buna memnun olduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gayet memnun olduk, 'hayır' demedik, 'yapın' dedik. Sonra seçim oldu ve milletin takdiriyle Bursa'yı biz kazandık. Mustafa Bozbey geldiğinde Ulu Cami projesini gördü, inceledi, 2023 Eylül ayında bunun ihalesini yapmışlar, bir müteahhide vermişler ancak çivi çakmamışlar başkanıma gelene kadar. Başkanım inceledi ve ardından bugüne kadar geçen süreyle ilgili çalışmayı yaptı. Sorun şu ki burada efendim, 'AK Parti'deyken Ulu Cami yapılıyordu, CHP'deyken yapılmıyor' diyenlere inat ortaya koydu ki biz her şeyi yapmışız. Müteahhide 1 lira borcumuz yok ancak Bilim Kurulu projeyi imzalamamış. Önce sözünü verdiler, sonra inkar ettiler ama bugün bütün belgelerle ortaya çıktı, şimdi Sayın Başkan burada, Ulu Cami örneğinde ve Hatay'a verdiğimiz tüm sözlerde açıkça söylüyoruz ki sözü Hatay'a kim verirse versin, söz bizimdir, yerine getirilecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bugün buraya ekibiyle biz çağırdık, yerinde çalışmasını yaptı."

"Artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım"

Hatay'da ve Kilis'te çok büyük bir sığınmacı sorunu olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tarihi bir fırsat var, biz hep şunu söylüyorduk; 'Esad'la konuşmalısın', bize diyordu ki 'Eli kanlı Esed'le konuşmam, git sen konuş'. Dedim ki 'Gideceğim, Esad'la görüşeceğim, bu işlerin çözülmesi için adım atacağım'. Türkiye bu konuyu konuştu, 'Ben de gideceğim' dedi. O günden beri ne gidiyor ne de bizim gitmek üzere olduğumuz süreci serbest bırakıyor, karşı tarafa Putin üzerinden baskı yapıyor, işi kilitliyor. Ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum, 'gün bildireceğiz' dediler, bekliyorum. Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum."

Suriye'de genel af ilan edildiğini aktaran Özel, "Şimdi bir fırsat var; Esad af ilan etti, genel af. Ne bekliyorsun, hemen git gerekli teminatları al, bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle Selin Hoca konuşuyor, biz konuşuyoruz, Avrupa elini taşın altına sokmaya hazır, yeter ki çözüm olsun. Bu insanların güvenliğinin sözünü al, zaten af çıktı, oranın yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayalım, hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım, başka çaresi yok bu işin." diye konuştu.

Özel ve beraberindekiler daha sonra CHP Hatay İl Başkanlığına basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, hatay, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Sığınmacı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
14:22 O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
14:02 İngiltere’de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı
13:55 Altın alırken dikkat Ayarı, gramajı düşük olabilir Altın alırken dikkat! Ayarı, gramajı düşük olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 21:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Sığınmacı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement