Özgür Özel, Denizli\'de partilileriyle buluşuyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Bilim Merkezi açılışı için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Denizli'ye gelecek. Bilim merkezi önünde gerçekleştirilecek olan açılışa yağmur yağışına rağmen onlarca vatandaş miting alanına geldi. Protokol konuşmalarının ardından Özgür Özel'in vatandaşlara sesleniyor. - DENİZLİ