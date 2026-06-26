Özgür Özel, Diyarbakır'da STK'larla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Özgür Özel, Diyarbakır'da STK'larla Bir Araya Geldi

26.06.2026 22:49
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da STK'larla buluşarak barış ve demokrasi üzerine konuştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Özel, yaptığı konuşmada, ülke, demokrasi, partinin tarihin belki de en zor günlerinden geçtiğini belirterek, "Bir bütün olarak baktığınızda da 'Bu yaşananların kime ne faydası var? Bu yaşananların sonucunda kim bu işten bir fayda görecek?' sorusuna aklıselim bir cevap bulmak zor. Toplantının, bir sonraki bölümünde sizlerin soruları, sizlerin değerlendirmeleri, önerileri, eleştirileri, katkıları da çok kıymetli olacak" dedi.

Gençlere yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa vadettiğini aktaran Özel, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliği çok önemli bir çıpa olarak gördüğümüz için. Bunun için engin bir özgürlük anlayışı, sınırsız olabilecek en geniş bir özgürlük anlayışı, bu konuda ciddi bir cesaret, bunun için de çok önemli demokratikleşme adımlarının atılması gerekiyor" diye konuştu.

"Daha önce barış için çok umutlandık. Sonra o umutlar boşa çıktı ve dünya deneyimlerinde olduğu gibi çok kötülerini yaşadık" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Bir yandan da bizim başımıza bir butlan geldi. Bu, bize butlan yapanlar eğer niyetleri okuduğumuz gibiyse barış umutlarını da butlan edecekler. Barışa butlan gelmesin diye de irade koymaya geldik. Barışa butlan gelmesin diye de bir mücadeleyi de ortaklaşmak üzerine geldik. Bunu ifade etmek isterim. Hepimiz zor dönemlerden geçiyoruz. Bir dönüm noktasındayız veya çok amiyane, çok klasik, çok kullanılan şeyle tarihin kırılma noktalarından bir tanesindeyiz."

Gidecekleri istikameti Ankara'dan ve kendileri belirlemek istemediklerini kaydeden Özel, "Belirleyemezdik zaten. Bunun için de böyle pusula halktır, halklardır, millettir ve sokaklardır, meydanlardır, Anadolu'dur, Trakya'dır dedik. Onun için de hani böyle sadece söylemeye değil, daha çok dinlemeye, önermeye değil, önerileri almaya, duygumuzu anlatmaktan çok duyguları duymaya ve o konuda bir yol bulmaya ya da yollar kapalıysa acaba yeni bir yol açmaya mı veya ne yapmaya karar vermek lazım?" ifadelerini kullandı.

STK buluşması, Özel'in konuşmasının ardından basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivil Toplum, Özgür Özel, Diyarbakır, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Diyarbakır'da STK'larla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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