Özgür Özel: Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Birleştirici Oldu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Birleştirici Oldu

Özgür Özel: Ferdi Zeyrek\'in Cenazesi Birleştirici Oldu
12.06.2025 15:51
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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninin tüm siyasi partileri birleştirici bir unsur olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine ilişkin "Tüm siyasi partilerin temsil edildikleri, mesajlarını ilettikleri birleştirici bir cenazeydi." dedi.

Evinde elektrik akımına kapılması sonucu, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybeden Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'ndaki taziyenin 3. gününde gazetecilere açıklama yapan Özel, Zeyrek'in cenazesinin tüm partileri, siyasi görüşleri birleştirdiğini belirtti.

Zeyrek'in yaklaşık 1,5 yıl süren belediye başkanlığı görevinde Manisalıların takdirini kazandığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Ferdi başkan, il başkanlığından geldiği bu yolda partililerin gönlünü kazanmıştı. Ancak 1,5 yılda tüm Manisa'nın gönlünü fethetti. Geçirdiği kazadan sonraki birkaç günde tüm Türkiye onu tanıdı, sahiplendi ve gözyaşlarıyla uğurladı. Bugün taziyemizin son günündeyiz. Sadece Manisa'dan değil, dün Trabzon'dan bile gelenler vardı. Her şehirden gelenler oluyor. Yurt dışında olan ve taziyeye yetişen yetişemeyen çok sayıda isimler arıyor. Burada olmak istediklerini ifade ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarından Sayın Ahmet Necdet Sezer, Sayın Abdullah Gül, tüm siyasi partilerin genel başkanları aradı. Tüm siyasi partilerin temsil edildikleri, mesajlarını ilettikleri birleştirici bir cenazeydi. Manisa, son seçimde yüzde 60 oy verdiği başkanının cenazesinde yüzde 100 bir kucaklaşma yaşadı."

Özel, Zeyrek'in cenazesinde vatandaşların gösterdiği samimiyetin ve vicdanın her siyasetçiye yol gösterici olmasını temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisini taziye için aradığını aktaran Özel, "İki şüphenin gözaltında olduğu söyleniyordu. Adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Biz bütün detaylarıyla takip ediyoruz. Bu şehrin Ferdi başkana bağlandığını bilen Manisa'nın savcılarının da nerede ne hata, ne kusur varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı'nın kapsamlı açıklamasından duyduğum memnuniyeti de bugün Sayın Bakan'a ilettim. Soruşturma ilerledikçe savcılık, bakanlık gerekli açıklamaları yapacaktır." diye konuştu.

Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesinde başkan vekili seçimine değinerek, " AK Parti'li bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olsun ben aday çıkarmam. Belediye başkanlığı bittiyse başka bir şey ama bittikten sonra zaten her parti ne gerekiyorsa onu yapsın. Bence kanun da yanlıştır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Ferdi Zeyrek'in Cenazesi Birleştirici Oldu - Son Dakika

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