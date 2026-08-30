Özgür Özel: Feribot Kazasına Büyük Üzüntü - Son Dakika
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Özgür Özel: Feribot Kazasına Büyük Üzüntü

Özgür Özel: Feribot Kazasına Büyük Üzüntü
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Yeni Parti heyeti Girne'deki feribot kazası için KKTC'ye gidiyor. Başsağlığı ve acil şifa mesajı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Partimizi temsilen bir heyeti KKTC'ye gitmek üzere görevlendirdik" dedi.

Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. CTP Genel Başkanı Sayın Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldık. Partimizi temsilen bir heyeti de KKTC'ye gitmek üzere görevlendirdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kayıplarının artmamasını, kayıp insanlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm milletimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan partiden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz yer aldı. Heyet, KKTC'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Feribot Kazasına Büyük Üzüntü - Son Dakika

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