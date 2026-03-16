Özgür Özel: Gazilere ve Şehit Ailelerine Destek Sözümüz Var

16.03.2026 20:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hukuklarını korumak, onlarla ilgili beklentileri yerine getirmek ve onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa, onun karşısına dikilmek boynumuzun borcu." dedi.

Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesislerinde partisinin şehit aileleri ve gazilerle iftar programında yaptığı konuşmada, teşkilatları ve belediyeleriyle şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

CHP'nin şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için 18 kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sunduğunu anımsatan Özel, tüm siyasi partilerin teklife destek vermesini istedi.

Özel, teklifleri kabul edilmezse, iktidar olduklarında bunları Meclis'ten geçireceklerini söyledi.

Buna ilişkin bir çatı kanun hazırlayacaklarını aktaran Özel, "Şehit aileleri ve gaziler, kısıtlama olmadan kamu ve özel hastanelerden tamamen ücretsiz yararlanacak. Protez ve tekerlekli sandalyede SGK kısıtlamaları ortadan kalkacak. Ucuzunun ödenmesi, fark talep edilmesi ya da pahalının bulunamaması gibi bahanelere asla sığınılmayacak. Gazilerimiz son teknoloji protez kullanacaklar. ABD'deki gazi hangi protezi kullanıyorsa, Anadolu'daki gazi aynı protezi kullanacak." diye konuştu.

"Biz Türkiye'yiz"

Özel, Türk milleti için iyi olan ne varsa, cesaretle savunacaklarını vurgulayarak, "Terörün bitmesi, bir daha şehit gelmemesi, anaların ağlamaması, yoksul evlere ateş düşmemesi için bu milletin bir beklentisi varsa, sorumluluk alırız. Biz, şehit aileleri ve gazilerin rızasının olmadığı, 'hayır' dediği ya da gözlerinin içine bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmadığımızı, olmayacağımızı söyledik." dedi.

CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmasına yönelik eleştiriler olduğunu, buna karşın "Bizim olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun." dediklerini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken gırtlağı düğümlenenler, birlikte ağlayanlarız. Gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hukuklarını korumak, onlarla ilgili beklentiler varsa yerine getirmek ve onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa, onun karşısına dikilmek boynumuzun borcu. Bu borcu sonuna kadar yerine getireceğiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ankara, Son Dakika

Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yeniden liderliğe yükseldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yeniden liderliğe yükseldi
İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor
Galatasaray’ın rakibi Liverpool’da imzalar atıldı 1 yıl daha yola devam Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam
Potanın Perileri Avustralya’yı elinden kaçırdı Potanın Perileri Avustralya'yı elinden kaçırdı

19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 20:53:30.
