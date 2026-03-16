Özgür Özel: Gazilere ve Şehit Ailelerine Destek Sözümüz Var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hukuklarını korumak, onlarla ilgili beklentileri yerine getirmek ve onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa, onun karşısına dikilmek boynumuzun borcu." dedi.

Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesislerinde partisinin şehit aileleri ve gazilerle iftar programında yaptığı konuşmada, teşkilatları ve belediyeleriyle şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

CHP'nin şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için 18 kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sunduğunu anımsatan Özel, tüm siyasi partilerin teklife destek vermesini istedi.

Özel, teklifleri kabul edilmezse, iktidar olduklarında bunları Meclis'ten geçireceklerini söyledi.

Buna ilişkin bir çatı kanun hazırlayacaklarını aktaran Özel, "Şehit aileleri ve gaziler, kısıtlama olmadan kamu ve özel hastanelerden tamamen ücretsiz yararlanacak. Protez ve tekerlekli sandalyede SGK kısıtlamaları ortadan kalkacak. Ucuzunun ödenmesi, fark talep edilmesi ya da pahalının bulunamaması gibi bahanelere asla sığınılmayacak. Gazilerimiz son teknoloji protez kullanacaklar. ABD'deki gazi hangi protezi kullanıyorsa, Anadolu'daki gazi aynı protezi kullanacak." diye konuştu.

"Biz Türkiye'yiz"

Özel, Türk milleti için iyi olan ne varsa, cesaretle savunacaklarını vurgulayarak, "Terörün bitmesi, bir daha şehit gelmemesi, anaların ağlamaması, yoksul evlere ateş düşmemesi için bu milletin bir beklentisi varsa, sorumluluk alırız. Biz, şehit aileleri ve gazilerin rızasının olmadığı, 'hayır' dediği ya da gözlerinin içine bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmadığımızı, olmayacağımızı söyledik." dedi.

CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmasına yönelik eleştiriler olduğunu, buna karşın "Bizim olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun." dediklerini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken gırtlağı düğümlenenler, birlikte ağlayanlarız. Gazilerimizin, şehitlerimizin ailelerinin hukuklarını korumak, onlarla ilgili beklentiler varsa yerine getirmek ve onları rahatsız edecek herhangi bir süreç olursa, onun karşısına dikilmek boynumuzun borcu. Bu borcu sonuna kadar yerine getireceğiz."